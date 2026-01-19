Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

Під час воєнного стану всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію. Водночас рішення ВЛК можна оскаржити, якщо людина з ним не згодна.

Про це пише 24 Канал із посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Дивіться також Відстрочки без зайвої бюрократії: у Міноборони пояснили, як спростити процес

Як оскаржити рішення ВЛК?

Українським законодавством передбачено можливість оскарження постанов ВЛК у досудовому порядку. У спірних питаннях, пов’язаних із незгодою військовослужбовця/військовозобов’язаного з висновками лікарів чи питаннях контролю за об’єктивністю висновків, за рішенням штатної ВЛК він може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад.

Для оскарження рішення ВЛК в досудовому порядку потрібно:

Необхідно отримати копії висновку ВЛК – саме цей висновок буде оскаржуватися. Запитайте у представника ВЛК чи відповідального за ваш випадок лікаря копію висновку, в якому містяться ваші дані, діагноз, підстави на звільнення/бути придатним до несення служби, а також інша необхідна інформація.

Зверніться до свого лікаря або медичного експерта для отримання додаткової експертної думки щодо вашого стану здоров’я. Написати рапорт за підписом військового щодо незгоди з висновками ВЛК та проханням переглянути рішення вищою ВЛК – обласною/регіональною ВЛК та/чи Центральною ВЛК. Обов’язково долучити до рапорту усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК.

Надіслати рапорт, медичні документи та копію постанови ВЛК поштою цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд, у тому числі стаціонарне обстеження. Потім військовому надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги.

Строк для оскарження рішення ВЛК у судовому порядку та порядок досудового перегляду можуть бути предметом регулювання відповідно до процедур, передбачених для оскарження дій адміністративних органів. Однак постанова ВЛК про ступінь придатності до служби за новими правилами є чинною протягом 12 місяців з моменту завершення медичного огляду,

– підкреслили юристи.

Окрім досудового порядку, рішення ВЛК можуть бути оскаржені й у судовому порядку відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ), адже ВЛК – органи військового управління, які виконують владні адміністративні функції. В судовому порядку військовослужбовець/військовозобов’язаний має право оскаржити рішення ВЛК, якщо рішення не задовольняє його, і є відповідні медичні висновки з підтвердженим діагнозом.

Які останні новини про мобілізацію?