Мільйони людей – "ухилянти", – Буданов сказав, як треба реформувати мобілізацію
- Кирило Буданов заявив, що мобілізацію в Україні неможливо уникнути через війну, але її варто зробити більш людяною.
- Буданов підкреслив, що в країні є "мільйони ухилянтів", але всі охочі вже давно добровільно пішли захищати країну.
Мобілізацію в Україні неможливо не проводити через війну, що триває. Однак, на думку Кирила Буданова, її варто зробити більш людяною.
Про це керівник Офісу Президента повідомив на Безпековому форумі у Києві, передає "Суспільне".
Що сказав Буданов про мобілізацію?
Кирило Буданов на питання про мобілізацію відповів, що без неї неможливо доукомплектувати військо. Ба більше, у країні, де тривалий час йде війна, "усі охочі вже давно добровільно пішли" до Сил оборони.
Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, – це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу,
– додав очільник Офісу Президента.
Буданов додав, що є й "інша страшна правда – в нас мільйони людей "ухилянтів".
Останні зміни в мобілізації
На думку командира 429-ї ОБр безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, у другій половині 2023 мав вже повноцінно запрацювати рекрутинг. Він би пояснював людям, яку професію можна обрати в армії відповідно до свого цивільного досвіду та навичок. Але тоді це не реалізували, сказав Герой України 24 Каналу.
Нардеп Федір Веніславський запропонував модель, за якої компанії можуть бронювати працівників через рекрутинг нових людей до ЗСУ. Тобто бізнес зберігає ключових співробітників, забезпечуючи рекрутинг від 3 до 10 добровольців.