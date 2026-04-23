23 квітня, 14:43
Мільйони людей – "ухилянти", – Буданов сказав, як треба реформувати мобілізацію

Дарія Черниш
Основні тези
  • Кирило Буданов заявив, що мобілізацію в Україні неможливо уникнути через війну, але її варто зробити більш людяною.
  • Буданов підкреслив, що в країні є "мільйони ухилянтів", але всі охочі вже давно добровільно пішли захищати країну.
Мобілізацію в Україні неможливо не проводити через війну, що триває. Однак, на думку Кирила Буданова, її варто зробити більш людяною.

Про це керівник Офісу Президента повідомив на Безпековому форумі у Києві, передає "Суспільне".

Дивіться також По 3 – 10 добровольців за кожного: Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників

Що сказав Буданов про мобілізацію?

Кирило Буданов на питання про мобілізацію відповів, що без неї неможливо доукомплектувати військо. Ба більше, у країні, де тривалий час йде війна, "усі охочі вже давно добровільно пішли" до Сил оборони.

Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, – це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу,
– додав очільник Офісу Президента.

Буданов додав, що є й "інша страшна правда – в нас мільйони людей "ухилянтів".

Останні зміни в мобілізації

  • На думку командира 429-ї ОБр безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, у другій половині 2023 мав вже повноцінно запрацювати рекрутинг. Він би пояснював людям, яку професію можна обрати в армії відповідно до свого цивільного досвіду та навичок. Але тоді це не реалізували, сказав Герой України 24 Каналу.

  • Нардеп Федір Веніславський запропонував модель, за якої компанії можуть бронювати працівників через рекрутинг нових людей до ЗСУ. Тобто бізнес зберігає ключових співробітників, забезпечуючи рекрутинг від 3 до 10 добровольців.

