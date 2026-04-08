Чи знизиться вік мобілізації і зміняться правила виїзду за кордон: Паліса дав чітку відповідь
В Україні триває загальна мобілізація. Наразі мобілізаційний вік – 25 – 60 років.
Чи планується зниження віку мобілізації і зміни щодо виїзду, розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна".
Чи плануються зміни в мобілізації?
Паліса заявив, що наразі в Україні не планується зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років.
Зміни правил виїзду для чоловіків віком 18 – 23 років теж не розглядаються.
У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року,
– зазначив бригадний генерал.
За його словами, порівняно із 2025 роком рекрутинг і мобілізація покращилися, були усунуті операційні прогалини, які були у процесі мобілізації.
"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", – підсумував він.
Мобілізація в Україні: останні новини
В Україні планують реформу мобілізації. Планується, що вона зніме з розшуку близько 2 мільйонів осіб.
Також нещодавно країну сколихнула новина, що нібито українцям масово відмовляють у бронюванні через занесення в оперативний резерв, а відповідна позначка з'являється у Резерв+. У Міноборони у коментарі 24 Каналу пояснили, що ця позначка не нова і відображалася раніше. А оперативний резерв – це невелика кількість людей.
До слова, омбудсман повідомив, що кількість скарг про порушення правил мобілізації зросла до кількох тисяч. Громадян безпідставно затримують і посилають на формальні медогляди. Окрім того, порушуються права ветеранів.