Чи знизиться вік мобілізації і зміняться правила виїзду за кордон: Паліса дав чітку відповідь

В Україні триває загальна мобілізація. Наразі мобілізаційний вік – 25 – 60 років.

Чи планується зниження віку мобілізації і зміни щодо виїзду, розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чи плануються зміни в мобілізації?

Паліса заявив, що наразі в Україні не планується зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років.

Зміни правил виїзду для чоловіків віком 18 – 23 років теж не розглядаються.

У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року,

– зазначив бригадний генерал.

За його словами, порівняно із 2025 роком рекрутинг і мобілізація покращилися, були усунуті операційні прогалини, які були у процесі мобілізації.

"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", – підсумував він.

