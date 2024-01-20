Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Наталя Піпа, додавши, що триває обговорення норм, які треба змінювати. Також були зібрані пропозиції від фракцій.

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На якому етапі новий законопроєкт

Представники фракцій уже збираються для погодження тексту документа. Головна ідея полягає в тому, щоб або відразу пройти перше та друге читання, або якщо піде все-таки двома читаннями, то щоб було подано якнайменше правок. Це дозволить швидше вийти на погодження,

"Всі розуміють, що ніхто б не хотів посилювати мобілізацію, але сьогодні в нас немає іншого варіанту. Людей, які нас вже так довго захищають на фронті, треба замінювати, треба дати їм можливість повернути до рідних і відпочити", – наголосила Наталія Піпа.

Навколо чого тривають найбільші дискусії

Наразі є пропозицій, які поки не оформлені у вигляді правок. Але з основних норм, які дискусійні, – це скільки місяців треба перебувати в ЗСУ та чи є різниця між просто перебуванням на передовій і виконанням бойових завдань. Це була ключова норма.

Також є питання, які стосуються роботи ТЦК. Звісно, те, що стосується відстрочки. Я знаю всі пропозиції, але бачення, який буде остаточний текст законопроєкту, наразі немає,

– додала народна депутатка.

Крім цього, багатьох цікавить норма, пов'язана з людьми, які є баптистами, мають такі вірування. Їхня кількість в Україні збільшилась. Вони не можуть йти в ЗСУ, але трактування цієї норми наразі розглядають.

Відповідно є розмови про те, що такі люди можуть бути у лавах ЗСУ, але не можуть брати до рук зброю, тобто є розуміння, що це громадяни України, які відповідно до Конституції мають захищати суверенітет держави. Тому цю норму в законопроєкті також обговорюють.

Є питання щодо працівників правоохоронних органів, які перебувають на пенсії. Вони виходять на пенсію дуже рано й часто мають добру фізичну форму, досвід поводження зі зброєю. Ця норма також дискусійна,

– зауважила Наталія Піпа.

Коли у Верховну Раду може потрапити законопроєкт

За словами депутатки, він може бути зареєстрований наприкінці січня або у перших числах лютого. Після цього законопроєкт має пройти погоджувальну раду, тоді буде голосування. Відтак, найкращий варіант, щоб уже зараз були досягнуті домовленості. Якщо депутати все-таки підуть шляхом першого та другого читання, то це займе значно більше часу.

Треба дочекатися тексту законопроєкту. Передбачається, що військовий облік буде іншим, всі списки будуть синхронізовані, іншого шляху у нас немає,

– зауважила Піпа.

Вона додала, що погоджується зі словами керівника арктичної станції "Академік Вернадський", який воював в АТО. Він говорив, що у кожній країні є тільки невелика кількість людей, які готові йти добровольцями та захищати державу. Така ситуація характерна для кожного суспільства.

Сьогодні у нас етап, коли військових та добровольців вже немає. Частина людей мобілізована, в ТЦК справді є дуже обмежена кількість, тому на черзі – введення цього законопроєкту. Держава цю функцію мусить виконати,

– підкреслила народна депутатка.

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