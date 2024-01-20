Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Наталья Пипа, добавив, что продолжается обсуждение норм, которые нужно менять. Также были собраны предложения от фракций.

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На каком этапе новый законопроект

Представители фракций уже собираются для согласования текста документа. Главная идея состоит в том, чтобы либо сразу пройти первое и второе чтение, либо если пойдет все-таки двумя чтениями, то чтобы было подано как можно меньше правок. Это позволит быстрее выйти на согласование,

"Все понимают, что никто бы не хотел усиливать мобилизацию, но сегодня у нас нет другого варианта. Людей, которые нас уже так долго защищают на фронте, нужно заменять, нужно дать им возможность вернуть к родным и отдохнуть", – подчеркнула Наталья Пипа.

Вокруг чего продолжаются самые большие дискуссии

Есть предложения, которые пока не оформлены в виде правок. Но из основных норм, которые дискуссионны – это сколько месяцев нужно находиться в ВСУ и есть ли разница между просто пребыванием на передовой и выполнением боевых задач. Это была ключевая норма.

Также есть вопросы, касающиеся работы ТЦК. Конечно, то, что касается отсрочки. Я знаю все предложения, но видения, какой будет окончательный текст законопроекта, пока нет,

– добавила народная депутат.

Кроме этого, многих интересует норма, связанная с людьми, которые являются баптистами, имеют такие верования. Их количество в Украине увеличилось. Они не могут идти в ВСУ, но трактовку этой нормы рассматривают.

Соответственно, есть разговоры о том, что такие люди могут быть в рядах ВСУ, но не могут брать в руки оружие, то есть есть понимание, что это граждане Украины, которые в соответствии с Конституцией должны защищать суверенитет государства. Поэтому эту норму в законопроекте также обсуждают.

Есть вопросы о работниках правоохранительных органов, которые находятся на пенсии. Они уходят на пенсию очень рано и часто имеют хорошую физическую форму, опыт обращения с оружием. Эта норма также дискуссионна,

– заметила Наталья Пипа.

Когда в Верховную Раду может попасть законопроект

По словам депутата, он может быть зарегистрирован в конце января или в первых числах февраля. После этого законопроект должен пройти согласительный совет, тогда будет голосование. Следовательно, лучший вариант, чтобы уже сейчас были достигнуты договоренности. Если депутаты все-таки пойдут по пути первого и второго чтения, то это займет гораздо больше времени.

Надо дождаться текста законопроекта. Предполагается, что военный учет будет другим, все списки будут синхронизированы, иного пути у нас нет,

– заметила Пипа.

Она добавила, что соглашается со словами руководителя арктической станции "Академик Вернадский", который воевал в АТО. Он говорил, что в каждой стране есть только небольшое количество людей, готовых идти добровольцами и защищать государство. Такая ситуация характерна для каждого общества.

Сегодня у нас этап, когда военных и добровольцев нет. Часть людей мобилизована, в ТЦК действительно очень ограниченное количество, поэтому на очереди – введение этого законопроекта. Правительство эту функцию обязано выполнить,

– подчеркнула народная депутат.

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