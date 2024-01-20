Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Наталья Пипа, добавив, что продолжается обсуждение норм, которые нужно менять. Также были собраны предложения от фракций.
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На каком этапе новый законопроект
Представители фракций уже собираются для согласования текста документа. Главная идея состоит в том, чтобы либо сразу пройти первое и второе чтение, либо если пойдет все-таки двумя чтениями, то чтобы было подано как можно меньше правок. Это позволит быстрее выйти на согласование,
"Все понимают, что никто бы не хотел усиливать мобилизацию, но сегодня у нас нет другого варианта. Людей, которые нас уже так долго защищают на фронте, нужно заменять, нужно дать им возможность вернуть к родным и отдохнуть", – подчеркнула Наталья Пипа.
Вокруг чего продолжаются самые большие дискуссии
Есть предложения, которые пока не оформлены в виде правок. Но из основных норм, которые дискуссионны – это сколько месяцев нужно находиться в ВСУ и есть ли разница между просто пребыванием на передовой и выполнением боевых задач. Это была ключевая норма.
Также есть вопросы, касающиеся работы ТЦК. Конечно, то, что касается отсрочки. Я знаю все предложения, но видения, какой будет окончательный текст законопроекта, пока нет,
– добавила народная депутат.
Кроме этого, многих интересует норма, связанная с людьми, которые являются баптистами, имеют такие верования. Их количество в Украине увеличилось. Они не могут идти в ВСУ, но трактовку этой нормы рассматривают.
Соответственно, есть разговоры о том, что такие люди могут быть в рядах ВСУ, но не могут брать в руки оружие, то есть есть понимание, что это граждане Украины, которые в соответствии с Конституцией должны защищать суверенитет государства. Поэтому эту норму в законопроекте также обсуждают.
Есть вопросы о работниках правоохранительных органов, которые находятся на пенсии. Они уходят на пенсию очень рано и часто имеют хорошую физическую форму, опыт обращения с оружием. Эта норма также дискуссионна,
– заметила Наталья Пипа.
Когда в Верховную Раду может попасть законопроект
По словам депутата, он может быть зарегистрирован в конце января или в первых числах февраля. После этого законопроект должен пройти согласительный совет, тогда будет голосование. Следовательно, лучший вариант, чтобы уже сейчас были достигнуты договоренности. Если депутаты все-таки пойдут по пути первого и второго чтения, то это займет гораздо больше времени.
Надо дождаться текста законопроекта. Предполагается, что военный учет будет другим, все списки будут синхронизированы, иного пути у нас нет,
– заметила Пипа.
Она добавила, что соглашается со словами руководителя арктической станции "Академик Вернадский", который воевал в АТО. Он говорил, что в каждой стране есть только небольшое количество людей, готовых идти добровольцами и защищать государство. Такая ситуация характерна для каждого общества.
Сегодня у нас этап, когда военных и добровольцев нет. Часть людей мобилизована, в ТЦК действительно очень ограниченное количество, поэтому на очереди – введение этого законопроекта. Правительство эту функцию обязано выполнить,
– подчеркнула народная депутат.
Новый законопроект о мобилизации: актуальные новости
- Предварительную версию законопроекта вернули Кабинету министров. Вокруг документа шли дискуссии. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что основные замечания касались ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию инвалидов, социальных гарантий для военнослужащих.
- В Министерстве юстиций анонсировали нововведение, связанное с бывшими заключенными. Их предлагают привлекать в армию. Законодательство этого не позволяет. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, эти люди могут быть полезны на фронте. По этому вопросу продолжаются дискуссии.
- В Украине предлагают запустить электронный кабинет военнообязанных для актуализации данных. У мужчин будет время, чтобы внести о себе информацию. Уже дальше ТЦК будут использовать эти данные в работе.