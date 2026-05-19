У Міноборони пояснили, чому бронювання та відстрочка – не одне й те саме

Бронювання працівників та відстрочка від мобілізації є різними правовими механізмами. Перше надається через критично важливі підприємства, тоді як друге залежить від особистих обставин військовозобов’язаного.

У Міністерстві оборони України наголосили, що ці поняття не варто плутати, адже вони мають різні підстави та порядок оформлення.

Чи справді бронювання та відстрочка відрізняються?

У Міністерстві оборони України роз’яснили різницю між бронюванням військовозобов’язаних працівників та відстрочкою від мобілізації.

У відомстві наголосили, що попри схожий результат – тимчасове звільнення від мобілізації – ці механізми мають різну юридичну природу, підстави та процедури оформлення.

Бронювання стосується насамперед працівників підприємств, установ та організацій, які держава визначила критично важливими для функціонування економіки, оборонної сфери або забезпечення життєдіяльності населення. Саме роботодавець подає документи для бронювання своїх працівників через відповідні державні органи.

Йдеться, зокрема, про підприємства оборонно-промислового комплексу, енергетичної галузі, транспорту, медицини, зв’язку, аграрного сектору та інших сфер, без яких неможливе стабільне функціонування держави в умовах воєнного стану. У разі успішного погодження працівник отримує статус заброньованого на певний строк.

При цьому бронювання не означає повного виключення з військового обліку. Людина залишається військовозобов’язаною, однак тимчасово не підлягає мобілізації через важливість своєї роботи.

Водночас відстрочка від мобілізації надається не через місце роботи, а через конкретні життєві обставини людини. Підстави для її отримання прописані у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Право на відстрочку можуть мати:

особи з інвалідністю,

студенти денної або дуальної форми навчання,

аспіранти,

докторанти,

багатодітні батьки,

люди, які доглядають за родичами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями,

окремі категорії педагогічних та наукових працівників.

Крім того, відстрочка може надаватися тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України. Також окремі підстави стосуються опікунів, усиновлювачів та осіб, які самостійно виховують дітей.

У Міноборони звернули увагу, що відстрочка оформлюється через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Для цього військовозобов’язаний повинен особисто надати документи, які підтверджують право на відстрочку.

На відміну від бронювання, яке ініціює роботодавець, у випадку відстрочки відповідальність за подання документів покладається саме на військовозобов’язаного. Також важливо, що відстрочка може бути тимчасовою і потребує регулярного підтвердження залежно від підстави.

Як може змінитися бронювання після реформи мобілізації?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь в обороні", який може суттєво змінити правила бронювання від мобілізації в Україні. Документ пропонує запровадити єдині та прозорі умови для всіх військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

Однією з головних новацій може стати можливість робити цільові внески на оборону держави в обмін на бронювання від мобілізації. Автори ініціативи наголошують, що бронювання має розглядатися як форма участі в обороні країни, але не безпосередньо на фронті, а через підтримку економіки або роботу на критичній інфраструктурі.

Також законопроєкт передбачає, що заброньовані особи зможуть проходити службу у резерві або виконувати інші державні завдання. Крім того, реформа може скасувати практику безстрокового бронювання. Підстави для відстрочки планують регулярно перевіряти, щоб уникнути зловживань та корупційних ризиків.

У межах змін також хочуть створити окремий реєстр заброньованих осіб, який дозволить державі швидше перевіряти законність наданого бронювання та уникати дублювання даних. Автори законопроєкту переконані, що нова система допоможе знизити суспільну напругу та зробить механізм мобілізації більш зрозумілим і справедливим для громадян.