Мобілізація в Україні: що передбачає та які обов'язки громадян

Внаслідок російського вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Вона необхідна для протидії зовнішній агресії з боку Росії.

У зв'язку з цим військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що таке мобілізація

У Міноборони пояснюють, що мобілізація є плановим переведенням економіки країни та її Збройних сил на функціонування в умовах воєнного стану або особливого періоду. Вона може бути загальною або частковою.

Різниця між ними полягає в тому, що загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України, тоді як часткова – в окремих місцевостях держави, а також стосується певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ та організацій.

З моменту оголошення мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Які обов'язки громадян під час мобілізації

Згідно з Конституцією України, громадяни зобов’язані захищати незалежність та територіальну цілісність України. Під час мобілізації вони повинні:

з’являтися за викликом до ТЦК та СП у термін та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період чи направлення для проходження медичного огляду;

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості;

раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;

повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного у Резерв+;

виконувати інші вимоги чинного законодавства.

Нагадаємо, що мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, громадяни віком від 18 до 25 років, якщо вони пройшли строкову військову службу чи є офіцерами запасу. Також добровільно можуть призвати жінок, які перебувають на військовому обліку.