Перевірка документів військовозобов'язаних: коли потрібно звертатись до ТЦК

Актуальні зміни персональних даних військовозобов'язаних вносяться лише через операторів центру "Оберіг". Тому якщо під час перевірки документів з’ясується, що інформація не оновлена або відсутня, громадянин має особисто звернутися до ТЦК.

Працівники ТЦК не мають доступу з правами адміністратора в базі. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу".

У яких випадках треба звернутись у ТЦК?

Інформація, яку бачить працівник ТЦК не відрізняється від тієї, яка є в Резерв + у громадянина. Тому, що вони беруть дані з однієї бази "Оберіг". Однак військовослужбовці центрів комплектування не мають прав адміністратора в цій базі. Тому, якщо інформація щодо військовозобов'язаного змінилась, треба звернутись до ТЦК.

Є такий варіант, коли військовозобов'язаний показує не Резерв+, а роздруківку з нього. Це можна робити. Єдина умова, щоб на цьому військово-обліковому документі в роздрукованому вигляді був QR-код придатний для зчитування. Військовослужбовець ТЦК або поліцейський, який зчитав код, отримують актуальні дані цього громадянина. Не ті що роздруковані, а актуальні, тому що, можливо, вони вже змінилися,

– пояснив Істомін.

В процесі перевірки документів мають звірятись дані військово-облікового документу та з реєстру "Оберіг". Про це йдеться в постанові №560. Однак, якщо дані розбігаються, громадянина забирають у ТЦК для уточнення даних.

Адміністраторський доступ до реєстру мають люди, які спеціально пройшли навчання. Вносити дані в "Оберіг" може тільки уповноважена людина. Ті, хто перевіряє документи, лише зчитують інформацію конкретного військовозобов’язаного через QR-код. Вони не мають доступу до даних інших осіб і не можуть вносити зміни.

Військовозобов'язаний самостійно повідомляє про зміни своїх персональних даних, а якщо під час перевірки з'ясується, що інформація не оновлена або відсутня, потрібно особисто звернутися до ТЦК для внесення актуальної інформації.

Що нового відомо про мобілізацію в Україні?