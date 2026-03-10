Хто має право на відстрочку від мобілізації під час особливого періоду

В Україні під час воєнного стану частина військовозобов’язаних може отримати відстрочку від мобілізації. Це право надається залежно від сімейних обставин, стану здоров’я, навчання або роботи.

Закон визначає низку категорій громадян, які можуть тимчасово не підлягати призову. Про це повідомляє "Еспресо".

Кому можуть надати відстрочку?

Право на відстрочку від мобілізації мають, зокрема, люди з інвалідністю, а також військовозобов’язані, яких військово-лікарська комісія тимчасово визнала непридатними до служби через стан здоров’я. У такому разі відстрочка діє до повторного медичного огляду.

Також закон враховує сімейні обставини. Відстрочку можуть отримати багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Таке право мають і чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей.

Крім того, мобілізацію можуть відтермінувати для людей, які здійснюють постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, якщо немає інших осіб, здатних забезпечити такий догляд.

Окремо закон передбачає відстрочку для громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Таке право також мають цивільні, які перебували в російському полоні.

Відстрочку можуть отримати й деякі категорії студентів та науковців. Йдеться про тих, хто навчається на денній або дуальній формі здобуття освіти, а також про аспірантів і докторантів.

Крім того, право на відстрочку мають педагогічні та науково-педагогічні працівники, якщо вони працюють у закладах освіти не менше ніж на 0,75 ставки.

Ще одна категорія – працівники підприємств, установ або організацій, які визнані критично важливими для економіки чи забезпечення життєдіяльності країни. У такому випадку їх можуть забронювати від мобілізації на визначений період.

Як оформити відстрочку?