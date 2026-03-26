Не всі повинні проходити ВЛК: у деяких випадках – це незаконно

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам віком від 25 до 60 років можуть приходити повістки різного призначення, зокрема і виклик на проходження військово–лікарської комісії. Однак у деяких випадках вимога пройти ВЛК – є порушенням.

Про те, кого не мають права відправляти на проходження ВЛК у коментарі виданню "РБК-Україна" розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

Кого не мають права направити на ВЛК?

Виняток із обов'язкового проходження військового медогляду стосується тих, хто вже захищений від мобілізації законом, зазначає адвокат, цитуючи постанову №560:

Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16-23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду,

– додав Хлівний.

За його словами, це правило свідчить про те, що вимога пройти ВЛК для заброньованих осіб є порушенням.

Хлівний підкреслив, що відсутність свіжого результату ВЛК не є підставою для обмеження бронювання чи відстрочки. Тож направлення таких осіб на медогляд суперечить нормам постанови №560.

Важливо! На тлі масштабного оновлення порталу Дія актуалізувалось питання, чи можуть надходити повістки прямо у цьому додатку. Втім, виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков спростував таку інформацію й наголосив, що впровадження подібних функцій у Дії чи інших державних сервісах не планується.

