Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким науковців та педагогів не призиватимуть на військову службу. Ті, хто не має наукового ступеня, також матимуть право на відстрочку.

Відповідне рішення народні депутати підтримали на засіданні 18 липня. Відповідно до законопроєкту, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники не підпадатимуть під мобілізацію.

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Причина такого рішення

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що таке рішення є важливим у контексті відбудови України після перемоги у війні. Як зазначила нардепка, відбудова передбачає не лише відновлення зруйнованих будівель, але й якісну освіту для молоді й розвиток української науки. Тому для цього потрібні кваліфіковані науковці та педагоги.

Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку. Саме тому наші науковці та педагоги повинні продовжити зараз свою роботу на робочому місці і займатись цим після перемоги,

– наголосила Шуляк.

Крім того, нардепка зазначила, що відповідно до ухваленого законопроєкту, право на відстрочку від військової служби матимуть педагоги закладів вищої та фахової передвищої освіти, які не мають вченого звання та наукового ступеня й працевлаштовані не менше як на 0,75 ставки.

Під призов не підпадатимуть і родичі загиблих на війні

Також на засіданні 18 липня народні депутати підтримали законопроєкт, згідно з яким під мобілізацію не підпадатимуть громадяни, чиї родичі та близькі загинули у війні з росією.

Варто зазначити, що мова йде не лише про повномасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року, а про весь час війни, починаючи з 2014 року.

Зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у першому читанні підтримали 298 народних депутатів. Підготовка до другого читання відбудеться за скороченою процедурою, тобто на внесення поправок відведено 7 днів.

Нагадаємо, що мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави. Мобілізаційні заходи триватимуть до завершення воєнного стану, тобто до перемоги у війні. Відповідно до рішення Верховної Ради, воєнний стан в Україні продовжений до 23 серпня, однак якщо бойові дії не припиняться, його вкотре продовжать.

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