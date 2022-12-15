Мобілізація в Україні: чи будуть призивати до війська непрацевлаштованих

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Повістки видають військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років.

Чи можуть мобілізувати безробітних і працевлаштувати у ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Чи є безробіття підставою для звільнення від мобілізації

Мобілізувати можуть кожного чоловіка, який є призовного віка і не має проблем зі здоров'ям, які б не дозволяли йому служити. Відповідно, до війська беруть незалежно від того, працює громадянин чи ні.

Варто зазначити, що громадяни України, які звільнилися і не мають офіційного працевлаштування, втрачають право на бронювання від роботодавця. Якщо вони є при цьому військовозобов'язаними, то їх можуть мобілізувати до армії.

Це відбуватиметься на загальних підставах. Попри це, чоловік, якого призвали, не може паралельно шукати роботу чи ходити у центри зайнятості. Його зайнятістю автоматично стає військова служба, за яку теж потрібно платити податки.

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Які категорії чоловіків точно не призвуть до служби

Під час загальної мобілізації не підлягають призову наступні категорії чоловіків: