У ТЦК ігнорують військовий квиток у "Резерв+" і вимагають паперовий: у Раді пояснили, що робити

З травня 2024 року в Україні змінилися правила мобілізації. У Раді пояснили, чи мають право громадяни знімати дії працівників ТЦК, і чи тотожний електронний військовий квиток паперовому.

Є закон, який передбачає, що електронний варіант військово-облікового документа є повним замінником паперового. На цьому наголосив член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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Електронний квиток дорівнює паперовому

За словами нардепа, якщо працівники ТЦК відмовляються визнати законність військового квитка у "Резерв+" і запрошують громадянина до військкомату, він повинен звернутися на гарячу лінію, і тоді все стане на свої місця.

Веніславський нагадав, що документ у "Резерв+" містить QR-код, який можна зчитати за допомогою будь-якого смартфона, який має функцію сканування.

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Виписка повісток "на коліні" і фіксація дій ТЦК

Також нардеп пояснив, що співробітники ТЦК мають право виписувати повістки "на коліні". Якщо працівник військкомату є особою, яка уповноважена виписувати повістки, а військовозобов'язаний може бути мобілізованим, то немає значення, де саме буде виписана повістка.

Крім того, Веніславський зазначив, що працівники ТЦК не просто мають право, а зобов'язані фіксувати свої дії під час вручення повісток і перевірки документів. Для цього вони матимуть бодікамери.

Громадяни, яким вручають повістку, також можуть знімати дії співробітників ТЦК на відео.

Окремо Веніславський уточнив, що жодних повісток в електронному форматі не передбачається.