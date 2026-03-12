Чи можуть оштрафувати 17-річного юнака за відсутність військового обліку

В Україні юнаки мають ставати на первинний військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Це потрібно зробити у визначений законом період.

Якщо цього не зробити без поважної причини, може загрожувати адміністративна відповідальність. Про це Катерина Аніщенко розповіла виданню "РБК-Україна".

Чи зобов’язані 17-річні юнаки ставати на військовий облік?

В Україні чоловіки повинні стати на первинний військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Зазвичай це відбувається щороку у період з 1 січня до 31 липня.

Зробити це можна двома способами:

особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

пройти електронну ідентифікацію та внести свої дані через застосунок Резерв+ або електронний кабінет призовника.

Під час первинної постановки на облік проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Її проводять уже перед початком служби або військової підготовки.

Чи можуть оштрафувати, якщо не стати на облік?

Експертка пояснила, що питання штрафів за те, що хтось із молодих хлопців не став на облік, часто викликає занепокоєння. Вона зауважила, їй поки що не відомо про випадки, коли батьків притягували до відповідальності через те, що їхній син не став на облік.

Якщо дитина навчається у школі, навчальний заклад взаємодіє з ТЦК і може направляти учнів для проходження військово-лікарської комісії та постановки на облік. Якщо ж юнак уже є студентом коледжу, там також ведеться військовий облік,

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж юнак не став на військовий облік у визначений термін без поважної причини, це вважається порушенням правил військового обліку. За це передбачений адміністративний штраф: від 17 000 до 25 500 гривень.

При цьому, якщо юнак пропустив строк, стати на облік все одно доведеться – але вже особисто у ТЦК.

Закон передбачає випадки, коли несвоєчасну постановку на облік можуть визнати поважною. Серед таких причин:

хвороба;

стихійне лихо;

перебування на тимчасово окупованій території;

проживання у зоні бойових дій або інші обставини, які унеможливили реєстрацію.

У такому разі необхідно підтвердити причину документами.

