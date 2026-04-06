Що буде із військовозобовʼязаним, якщо він відмовиться від ВЛК у 2026 році
- Відмова від ВЛК в Україні під час мобілізації є порушенням законодавства і може призвести до штрафів та кримінальної відповідальності.
- Якщо військовозобов’язаний не з'являється на медкомісію без поважних причин, його можуть оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 гривень, а також внести до реєстру "Оберіг", що може спричинити додаткові правові наслідки.
Проходження ВЛК є обов’язковим етапом під час мобілізації в Україні. Відмова від медогляду може мати серйозні правові наслідки – від штрафів до кримінальної відповідальності.
Водночас закон передбачає окремі випадки, коли неявка на ВЛК вважається поважною. Про це повідомляє Міноборони.
Дивіться також В одній із військових частин виявили 2 тисячі непридатних, там триває перевірка, – Решетилова
Чи можна відмовитися від проходження ВЛК?
В умовах воєнного стану в Україні проходження військово-лікарської комісії є обов’язковим для військовозобов’язаних. Фактична відмова від ВЛК розцінюється як порушення законодавства про мобілізацію.
Юридично "відмовитися" від проходження ВЛК можна лише у формі оскарження. Наприклад, якщо особа вважає, що повістка або направлення були видані з порушенням закону, вона має право звернутися до суду.
Проте навіть у такому випадку це не скасовує обов’язку пройти медогляд. Оскарження стосується лише дій посадових осіб, а не самого обов’язку.
Яка відповідальність за неявку?
Якщо військовозобов’язаний отримав направлення на ВЛК – у паперовій формі, електронно або через застосунок Резерв+ – і не з’явився без поважних причин, це вважається адміністративним правопорушенням. У такому випадку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.
Окрім цього, інформацію про порушника вносять до реєстру "Оберіг". Після цього людина автоматично може бути оголошена в розшук територіальним центром комплектування.
Це може мати додаткові наслідки, зокрема:
- обмеження у праві керування транспортними засобами
- можливе затримання поліцією для доставки до ТЦК.
Якщо особа систематично ігнорує виклики до ТЦК і не проходить ВЛК, це може бути кваліфіковано як ухилення від мобілізації. У такому випадку вже настає кримінальна відповідальність. Порушнику може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Коли можна законно не проходити ВЛК?
Відмова від проходження ВЛК в Україні фактично неможлива без правових наслідків. Єдиний законний шлях – це оскарження процедурних порушень, але навіть він не скасовує обов’язку пройти медогляд. Водночас держава допускає винятки у випадках, коли людина об’єктивно не може з’явитися на комісію.
До таких причин належать: захворювання, яке унеможливлює пересування (потрібне медичне підтвердження), смерть близького родича, стихійні лиха, бойові дії або обстріли, які унеможливлюють прибуття. У таких випадках важливо мати документи, що підтверджують причину відсутності, і повідомити про це відповідні органи.