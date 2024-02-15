Втрачаємо час, – майор ЗСУ припустив, скільки українців можна мобілізувати

В Україні триває повномасштабні війна. Щоб перемогти російського ворога, потрібна мобілізація.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Він припустив, скільки можна мобілізувати українців.

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Скільки людей треба війську

Україна працює над законопроєктом про мобілізацію вже тривалий час, наголосив Чечеринда. Натомість ворог використовує цей період для навчання.

"За ці два роки їхня армія стала фаховою. Треба усвідомити, що по той бік фронту воюють не дурні", – підкреслив він.

Нашому війську потрібні люди. Військовослужбовець припустив, що принаймні близько 10 тисяч людей можна мобілізувати з кожної області.

З огляду на масштаби нашої країни, якщо розглянути області і відкинути окуповані регіони, залишається 23. 250 тисяч (потрібно у війську – 24 Канал) – значить по 10 тисяч людей з кожного регіону. Я думаю, це та кількість людей, яку можна мобілізувати за кілька місяців. В нас достатньо велика країна і достатньо патріотичних, військовозобов'язаних людей,

– сказав Чечеринда.

Разом з цим він пригадав і ухилянтів, які незаконно перетнули український кордон. Майор ЗСУ назвав їх де-факто злочинцями.

"В нас, на жаль, зникла ця патріотична теза, що чоловік має захистити родину, місто, державу. У нас перестало бути модно захисником. В окремих випадках є. Але немає загальнонаціонального духу. Натомість модно бути ухилянтом. Я бачу відео як вести себе на ВЛК, як перепливти Тису, скільки заплатити за довідку. Ухилянство – це злочин в умовах війни", – підкреслив він.

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