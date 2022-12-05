Відпустки для українських захисників: скільки та коли можуть відпочивати військові під час війни

В Україні триває проведення загальної мобілізації. У цей період військовослужбовці мають право на відпустку.

Згідно із Законом, військовим дозволено їздити у відпустку під час воєнного стану. Скільки зможуть відпочивати українські захисники – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу В Україні триває мобілізація: скільки часу доведеться служити

Відпустки для українських військових

Є декілька видів відпустки:

Частина основної відпустки,

Відпустка за сімейними обставинами,

З інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Скільки тривають відпустки

Зауважимо, що кожна із відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відпустки у мирний час

Щорічна основна відпустка,

Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною,

Відпустка для лікування,

Соціальна відпустка,

Відпустка за сімейними обставинами,

Щорічна додаткова відпустка військовослужбовцям, виконання обов’язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням,

Творчі відпустки.

В Україні продовжили відстрочку від призову

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів. Кабмін вніс зміни до постанови "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". Мовиться про те, що відстрочку від призову на службу в армії подовжать на 2 місяці.

Втім, є важливе уточнення. Автоматичне збільшення строків відтермінування діятиме лише за умови, що відстрочка не закінчилася до набрання чинності постанови.

Нагадаємо, що звільнитися зі служби можна через сімейні обставини, по стану здоров'я чи ж інших вагомих причин. Для цього потрібно подати рапорт і документи, які підтверджують підстави для звільнення.