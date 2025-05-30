Для співробітників ТЦК розробили "підручник" із поведінки під час мобілізації, – ЗСУ

Для співробітників ТЦК запровадили нові правила поведінки та спілкування під час проведення мобілізаційних заходів. Їхньою метою є зменшення напруги в суспільстві та спроба уникнути конфліктних ситуацій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Для співробітників ТЦК розробили нові правила

Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило "підручник" для військовослужбовців ТЦК на час мобілізації.

Було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів,

– пояснив Віталій Саранцев.

Він висловив сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

Речник командування Сухопутних військ також додав, що моніторинг здійснюється постійно, а відповідна група працює цілодобово.

І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш ніж піврічний період ми прослідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України,

– підсумував Саранцев.

Водночас, за його словами, велика кількість матеріалів і відео є штучно сфабрикованими або вирваними з контексту – частину з них зняли давно, а зараз подають як актуальні. Також деякі ролики просто копіюють і поширюють із різними підписами: спочатку як подію в Дніпрі, потім – у Рівному, а згодом – у Черкасах.