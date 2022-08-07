Повістка може бути виписана в будь-якому місці: у центрі комплектування спростували міф
Джерело:hromadske
В Україні оголошено воєнний стан, а отже, триває і загальна мобілізація. За 5 місяців після початку повномасштабної війни сформувався міф про вручення повісток будь-де.
Спростування популярного міфу про вручення повісток
Варто наголосити, що повістки не завжди означають призов на службу, втім, багато людей сприймають це за покарання й просто бояться виходити на вулицю. Полковник Руслан Тригуб, який очолює Дарницький ТЦК у Києві, розповів, чи може повістка бути виписана у будь-якому місці.
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За його словами, повістку можна вручати в будь-якому місці, якщо це не заборонено законом. Як правило, повістку вручають для того, щоб упорядкувати облік.
Він підкреслив, що багато людей, які приїхали з інших місцевостей, змінюють місце проживання без повідомлення територіальних центрів, і, якщо людині вручають повістку — це не означає, що вона прийде і її одразу відправлять служити. Це означає, що треба перевірити дані. Тим паче раз на п'ять років військовозобов'язаний мусить прибувати до ТЦК і проходити медичну комісію, але 99% цього не роблять.
Повістка має бути виписана саме в центрі комплектування – ні
Нерідко юристи запевняють, що видавання повістки на вулиці випадковій людині незаконне, оскільки повістка має бути виписана саме в центрі комплектування. Однак, як зауважив Тригуб, юристи трактують, напевно, неправильно.
Повістка може бути виписана в будь-якому місці уповноваженою особою. Якщо особа порушує закон, яким чином її запросити до територіального центру?
– наголосив він.
Як приклад навів ситуацію, коли людина перебуває в Дарницькому районі, хоча приїхала 10 років тому з Дніпропетровської області, тут працює, але не стала на облік. В такому випадку поліціянт просить у людини документ, який підтверджує особу, і на підставі цього документу людині виписують повістку та запрошують до терцентру.
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