Повістка може бути виписана в будь-якому місці: у центрі комплектування спростували міф

В Україні оголошено воєнний стан, а отже, триває і загальна мобілізація. За 5 місяців після початку повномасштабної війни сформувався міф про вручення повісток будь-де.

Спростування популярного міфу про вручення повісток

Варто наголосити, що повістки не завжди означають призов на службу, втім, багато людей сприймають це за покарання й просто бояться виходити на вулицю. Полковник Руслан Тригуб, який очолює Дарницький ТЦК у Києві, розповів, чи може повістка бути виписана у будь-якому місці.

Може зацікавити Усе, що треба знати про повістки: у ЗСУ відповіли на поширені питання про мобілізацію

За його словами, повістку можна вручати в будь-якому місці, якщо це не заборонено законом. Як правило, повістку вручають для того, щоб упорядкувати облік.

Він підкреслив, що багато людей, які приїхали з інших місцевостей, змінюють місце проживання без повідомлення територіальних центрів, і, якщо людині вручають повістку — це не означає, що вона прийде і її одразу відправлять служити. Це означає, що треба перевірити дані. Тим паче раз на п'ять років військовозобов'язаний мусить прибувати до ТЦК і проходити медичну комісію, але 99% цього не роблять.

Повістка має бути виписана саме в центрі комплектування – ні