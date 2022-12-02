В Україні продовжили відстрочку від призову у межах загальної мобілізації

Нещодавно воєнний стан та загальну мобілізацію в країні продовжили ще на 90 днів. У Кабміні внесли зміни до постанови про відстрочку від призову.

Влада подовжила відтермінування, однак є одне важливе уточнення. Про що саме йдеться, читайте далі.

До теми Демобілізація військових, які відслужили рік: як Зеленський відповів на петицію

Кабінет міністрів подовжив дію відстрочки від призову на 2 місяці: кого стосується

Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін вніс зміни до постанови "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". Мовиться про те, що відстрочку від призову на службу в армії подовжать на 2 місяці.

Однак, це нововведення має важливе уточнення. Автоматичне збільшення строків відтермінування діятиме лише за умови, що відстрочка не закінчилася до набрання чинності постанови.

Воєнний стан в країні подовжили на 90 діб – до 19 лютого 2023 року.

Читайте також Чергова мобілізація в Криму та фільтрація на окупованій Херсонщині: головне з Генштабу

Які документи треба мати для звільнення з військової служби

Звільнитися зі служби можна через сімейні обставини, по стану здоров'я чи ж інших вагомих причин. Для цього потрібно подати рапорт і документи, які підтверджують підстави для звільнення.

Що потрібно для звільнення за станом здоров'я:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту;

висновок військово-лікарської комісії;

копія розрахунку вислуги років військової служби, якщо претендуєте на пенсійне забезпечення.

Що потрібно для звільнення через сімейні обставини (або з іншої поважної причини):