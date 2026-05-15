Оповіщення може відбуватися у транспорті, це не порушення, – очільник Київського ТЦК

У Київському міському ТЦК заявили, що оповіщення населення може відбуватися у громадському транспорті, і це не є порушенням. Також ТЦК мають право прийти за місцем проживання або роботи.

Чи можуть ТЦК заходити у громадський транспорт?

Тимчасовий виконувач обов'язків Київського міського ТЦК Валерій Кравченко заявив, що оповіщення населення може проводитися у громадських місцях, зокрема транспорті, а також за місцем проживання або роботи. Це може відбуватися і у межах розшукових заходів, які реалізуються спільно з військовими та правоохоронними структурами в умовах воєнного стану.

Кравченко також зазначив, що не вбачає порушень у діях працівників ТЦК, зокрема у громадських місцях, і додав, що подібні заходи проводяться в межах чинного законодавства.

