Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Оповіщення може відбуватися у транспорті, це не порушення, – очільник Київського ТЦК
15 травня, 16:39
2

Оповіщення може відбуватися у транспорті, це не порушення, – очільник Київського ТЦК

Сергій Попович
Основні тези
  • У Київському ТЦК заявили, що оповіщення населення може проводитися у громадському транспорті та за місцем проживання чи роботи, що не є порушенням.
  • Тимчасовий виконувач обов'язків Київського міського ТЦК Валерій Кравченко підкреслив, що такі заходи здійснюються в рамках чинного законодавства.

У Київському міському ТЦК заявили, що оповіщення населення може відбуватися у громадському транспорті, і це не є порушенням. Також ТЦК мають право прийти за місцем проживання або роботи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Дивіться також "Інакше країна просто впаде": Буданов зробив заяву про продовження мобілізації 

Чи можуть ТЦК заходити у громадський транспорт?

Тимчасовий виконувач обов'язків Київського міського ТЦК Валерій Кравченко заявив, що оповіщення населення може проводитися у громадських місцях, зокрема транспорті, а також за місцем проживання або роботи. Це може відбуватися і у межах розшукових заходів, які реалізуються спільно з військовими та правоохоронними структурами в умовах воєнного стану.

Кравченко також зазначив, що не вбачає порушень у діях працівників ТЦК, зокрема у громадських місцях, і додав, що подібні заходи проводяться в межах чинного законодавства.

У Києві посилили мобілізацію

  • У Києві за останні 3 – 4 місяці кількість груп оповіщення ТЦК та СП зросла на 40%.

  • У ТЦК зазначають, що окрім цього було змінено підходи до роботи взводів охорони та оповіщення, з подальшим розширенням їхньої кількості.

Пов'язані теми:

ТЦК
Мобілізація в Україні