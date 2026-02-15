Веніславський сказав, яка категорія військових найбільше йде у СЗЧ
- Більшість випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) здійснюють новобранці, а не ті, хто воює з початку війни.
- Основні причини СЗЧ охоплюють сімейні проблеми, соціальну несправедливість, а також існує юридичний і кримінально-правовий компонент у розв'язанні цих питань.
У самовільне залишення частин здебільшого йдуть не ті, хто воює на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Це абсолютно інша категорія військовослужбовців.
Про це розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".
До теми Повернення на службу після СЗЧ за кордоном: чи можна уникнути суду
Хто з військових найчастіше йде у СЗЧ зараз?
Федір Веніславський зазначив, що у Верховній Раді розуміють, що причини самовільного залишення частин не є однорідними. Нардепи в закритому режимі в комітеті розглядають ці причини за участю військових.
Вони є дуже різноплановими. Немає такого, про що говорять – що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ. Це неправда. Тому що, на превеликий жаль, СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість взагалі мінімальна в тих, хто спочатку війни воює,
– пояснив нардеп.
Парламентар зауважив, що серед причин СЗЧ є і сімейні проблеми, і взаємовідносини, коли військові бачать якусь соціальну несправедливість чи упередженість в діях військового керівництва. За словами Веніславського, над цими проблемами працює Генеральний штаб, зокрема Головне управління персоналу.
Які проблеми виникають у Раді щодо питання СЗЧ?
Федір Веніславський також зауважив, що якщо говорити про юридичний погляд на питання СЗЧ, то тут проблема вже в площині реакції народних депутатів у парламенті.
"Тому що коли ми удосконалювали питання, пов'язані з мобілізацією, ми внесли зміни до закону про обов'язкову військову службу, де передбачено механізм швидшого зарахування до списку особового складу тих військових, які вчинили СЗЧ і вирішили повернутися", – зазначив член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони.
Водночас у питанні СЗЧ є і кримінально-правовий компонент, яку доопрацював комітет з правоохоронної діяльності.
Але коли йде мова про якісь, скажімо так, питання, пов'язані з посиленням кримінально-складового правового реагування на оці випадки, ми стикаємося з колосальним спротивом колег, які переймаються своїми майбутніми виборами та бажанням потрапити до нового складу парламенту, ніж збереженням держави й ефективного реагування на випадки СЗЧ,
– зауважив Веніславський.
Нардеп резюмував, що питання самовільного залишення частин є комплексною проблемою і парламент над нею працює. Федір Веніславський також вважає, що найближчим часом у парламенті представлять комплексний підхід до мінімізації випадків СЗЧ в Україні.
Куди направляють військових після СЗЧ?
У Генштабі ЗСУ розповіли, що після самовільного залишення частини військові переважно повертаються в бойові бригади, щоб доукомплектувати підрозділи, які потребують людей. Водночас військові після СЗЧ можуть особисто звернутися до рекрутингу бойових бригад, обрати для себе подальше місце служби та взяти там рекомендаційний лист.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що цифри по СЗЧ ростуть. Генерал зауважив, що вони змінюються залежно від інтенсивності бойових дій, ситуації на фронті й переговорного процесу.
Окрім того, Сирський наголосив, що люди, які повертаються, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони.