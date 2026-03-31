Як перевірити перебування або відсутність у розшуку ТЦК
- Для перевірки статусу "розшуку" можна використовувати додаток Резерв+.
- Найпоширеніший спосіб зняти статус – сплата штрафу 8 500 гривень.
В Україні триває мобілізація і все більше військовозобов'язаних отримують повідомлення про "розшук" ТЦК. За словами юристів, такі повідомлення є одними з найпоширеніших процедур під час перевірок військового обліку.
Про це розповів адвокат Андрій Межирицький в коментарі для ТСН.
Як перевірити статус у розшуку?
Межирицький пояснює, що терміну "розшук" у законі немає. Це скорочена побутова назва процедури. За нею органи поліції отримують повідомлення про необхідність доставлення особи для складання протоколу за порушення правил військового обліку.
Найчастіше такі повідомлення стосуються людей, які не стали на облік вчасно, не з'явилися за повісткою або не пройшли військово-лікарську комісію. Іншими словами, це не примусова мобілізація, а адміністративне реагування на порушення обліку.
Вся інформація про перебування у "розшуку" відображається у додатку Резерв+. Якщо додаток не встановлено, дані можна отримати через адвокатський запит, розгляд якого займає від 15 днів до одного місяця.
Як зняти статус "у розшуку"?
Законний спосіб зняття "розшуку" залежить від причин його оголошення. Найпоширеніший варіант – сплата штрафу у розмірі 8 500 гривень, після чого відмітка про розшук знімається. При цьому строк дії розшуку становить три місяці. Якщо протягом цього часу він не реалізований, його повинні знімати або створювати нові підстави для повідомлення.
Адвокати зазначають, що від 1 квітня мобілізація залишиться на тому ж рівні, що й раніше. Міністерство оборони може запроваджувати законодавчі зміни, але їх реалізація потребує часу.
Військовозобов'язаним радять регулярно перевіряти додаток Резерв+ і реагувати на повідомлення у законний спосіб, щоб уникнути непорозумінь і штрафів.
Що нового відомо про мобілізацію в Україні?
З 1 квітня в Україні цифровізують процес мобілізації, щоб перевіряти законність бронювань. Система "Оберіг" інтегрує дані з Податкової та Пенсійного фонду, контролюючи зарплати, ліміти та фіктивне працевлаштування. Це зменшить черги, корупційні ризики та зробить бронювання прозорим.
Відстрочку від мобілізації можна оформити онлайн через застосунок Резерв+ або через ЦНАП. Від призову звільняються чоловіки, які відповідають критеріям законодавства.
Окрім цього, відстрочка від мобілізації надається студентам денної та дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також аспірантам і докторантам на денній формі. Студенти заочної або дистанційної форми, а також ті, хто отримує другу освіту, підлягають призову. Відстрочка зберігається на весь період навчання.