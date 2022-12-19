Як стати на облік у військкомат під час воєнного стану

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Вони мають стати на облік у військкомат.

Для цього необхідні відповідні документи. Як стати на облік у військкомат – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Хто має стати на військовий облік

На військовий облік призовників мають стати:

приписані до призовних дільниць;

які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянства України і підлягають приписці до призовних дільниць.

На військовий облік військовозобов'язаних мають стати:

звільнені з військової служби в запас;

ті, що припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково;

військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

ті, що набули громадянства України і підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

звільнені від призову на строкову військову службу;

ті, що досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Які документи необхідні, щоб стати на військовий облік

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття з ЖЕКу.

Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані протягом 7 днів стати на військовий облік та не раніше ніж за 3 дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки не підлягають мобілізації, якщо мають низку захворювань. Зокрема, мовиться про тимчасове чи довічне звільнення від служби в армії, залежно від хвороби.