Як стати на облік у військкомат під час воєнного стану
Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Вони мають стати на облік у військкомат.
Для цього необхідні відповідні документи. Як стати на облік у військкомат – читайте далі у матеріалі 24 каналу.
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Хто має стати на військовий облік
На військовий облік призовників мають стати:
- приписані до призовних дільниць;
- які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
- які набули громадянства України і підлягають приписці до призовних дільниць.
На військовий облік військовозобов'язаних мають стати:
- звільнені з військової служби в запас;
- ті, що припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково;
- військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
- звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
- ті, що набули громадянства України і підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;
- виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;
- звільнені від призову на строкову військову службу;
- ті, що досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.
Які документи необхідні, щоб стати на військовий облік
- заява про взяття на військовий облік;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- свідоцтво про народження дітей (якщо є);
- лист вибуття з ЖЕКу.
Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані протягом 7 днів стати на військовий облік та не раніше ніж за 3 дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.
Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки не підлягають мобілізації, якщо мають низку захворювань. Зокрема, мовиться про тимчасове чи довічне звільнення від служби в армії, залежно від хвороби.