Гроші в кілька кліків: які функції можуть з'явитися в Армія +

У застосунку Армія + можуть з’явитися нові функції. Зокрема, принципи "гроші ходять за військовими", "гроші ходять за пацієнтом". Мовиться про усі необхідні виплати.

Наприклад, це одноразова грошова допомога, нагорода за знищену техніку і так далі. Ексзаступниця міністра оборони України, очільниця Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив Катерина Черногоренко зауважила 24 Каналу, що усе вже спроєктовано, потрібно лише запустити.

Дивіться також Повістки на пошту: чи реально повністю цифровізувати ТЦК

Що важливо зробити у застосунку в Армія +?

Катерина Черногоренко розповіла, що хотіла б реалізувати у найближчі пів року – рік принцип "гроші ходять за військовими", який мають запустити Міністерство оборони та Генеральний штаб. За аналогією з загальнонаціональним принципом – "гроші ходять за пацієнтом".

Це вже спроєктовано, реалізовано – потрібно тільки запустити. Мовиться про всі необхідні виплати – одноразова грошова допомога, нагорода за знищену техніку тощо. Вони мають приходити військовослужбовцю у декілька кліків в Армії+. "Гроші ходять за військовим" через додаток, через нарахування на картку, яка підтягується в Армії+. Це обов'язкове, першочергове завдання,

– підкреслила вона.

Потрібно проаналізувати усі життєві ситуації, де військовий має право на гроші від держави. Наприклад, це винагорода за знищену техніку. Уже виконано майже 90% роботи. Є розуміння, як підтвердити знищення. Треба запустити цю функцію.

Також це медичні послуги. Військовослужбовцю мають надавати фахову медичну допомогу не тільки у випадку поранень або під час реабілітації та супроводу, а й поточні медичні послуги.

Наприклад, контроль основних параметрів, діагностика, моніторинг пульсу, сну та інших показників. Ми маємо дбайливо ставитися до здоров'я військових. Має бути більш фахова медична картка військового у Армії+, де він відстежує свої параметри, отримує push-повідомлення з рекомендаціями звернутися до конкретного лікаря. Усе це має бути орієнтоване на діагностику та профілактику,

– пояснила ексзаступниця міністра оборони України.

Якщо говорити про чинних військовослужбовців і Армію+, є кілька ключових напрямів. Перший – це "гроші ходять за військовим" у всіх життєвих ситуаціях всього в кілька кліків. Другий – це медичні дані, включно з психологічною допомогою. Розробили можливість звернутися до психолога через Армію+. Достатньо зробити запит у кілька кліків, і до людини підключається спеціаліст.

Далі потрібно розвивати екосистему переведень і зробити її ще простішою. Це вже дало результат – 60 тисяч переведень. Була реалізована онлайн-подача заявки на повернення СЗЧ. Також обов’язково потрібно розвивати сервіси навчання. Бо зараз інновації рухаються дуже швидко, і різні навички треба зберігати та постійно оновлювати.

Зараз колеги з Міністерства оборони розвивають "Імпульс" – систему кадрового обліку у військових підрозділах. Це також дуже важливо, бо ми матимемо електронну картку військовослужбовця з набором його навичок. Система дозволяє зберігати знання та дані про те, де військовослужбовець був найефективнішим: чи як оператор, чи сержант, чи кадровий спеціаліст, чи командир, чи водій,

– додала Черногоренко.

Які результати роботи над Резерв+?

Очільниця Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив зазначила, що щодо Резерв+ було важливо, щоб військовозобов'язаний контролював, які дані в реєстр вносить працівник ТЦК. Наприклад, оператор ТЦК міг зробити помилку, подати у розшук, а людина навіть не підозрювала, які дії відбуваються щодо неї у дуже важливому реєстрі.

Далі це розвивали як електронну екосистему. Зокрема, додали електронний рекрутинг. Там зараз 170 тисяч відгуків на вакансії. Це найбільша база вакансій на будь-яких ресурсах. Також дали можливість зробити відстрочки. Запустили одразу три – для багатодітних батьків, для студентів-аспірантів і для людей з інвалідністю.

Крім того, я спроєктувала реформу військово-лікарської комісії. Це моя ідея, щоб можна було пройти медичну частину огляду у будь-якому закладі охорони здоров'я. Це насправді дуже важливо. Я б дуже хотіла, щоб міністр, уряд, прем'єр-міністр підтримали цю реформу,

– сказала Черногоренко.

Крім того, зробили можливість замовити собі електронне направлення. Проте це треба реформувати. Можливо, реформа ВЛК закінчиться саме таким форматом.

Людина проходить медичний огляд, далі електронні дані надсилаються в адміністративну частину умовної військової комісії і там виносять свій вердикт, так чи ні. Важливо продовжити цю філософію. Адже поранений військовослужбовець, якому потрібно прийти в ВЛК, не повинен йти за паперовим направленням. Він має замовити його в Армії+. Я вірю і думаю, що колеги реалізують цю можливість,

– додала ексзаступниця міністра оборони України.

Мобілізація в Україні: останні новини