Мобілізація в Україні: скільки часу треба буде служити призовнику

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в нашій державі почала діяти мобілізація. Військовозобов’язані особи повинні піти до армії.

Скільки часу треба буде служити призовнику

17 травня 2022 року президент України продовжив строк проведення загальної мобілізації на 90 діб. Тобто до середини серпня триває мобілізація. Розповідаємо про терміни служби.

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Термін строкової військової служби становить:

до 18 місяців – для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;

– для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях; до 12 місяців – для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра.

Для українців, які були призвані на військову службу:

до 18 місяців – для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом;

– для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом; до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію – для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та на особливий період;

– для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та на особливий період; на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ – для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Строки військової служби за контрактом

Згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов'язок і військову службу, для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються різні терміни. Наприклад, для осіб рядового складу – 3 роки, а для сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.

Натомість для офіцерського складу – це може бути як від одного чи двох до п'яти років, так і на 10 років. Все залежить від спеціальності.

Також строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом. Це відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

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