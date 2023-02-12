Хто дає розпорядження на розшук призовників-ухилянтів

Процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). Юрист розповів, коли військовозобов'язаного оголошують в розшук.

Адвокат Роман Сімутін розповів, які можуть бути підстави для розшуку, затримання і доправлення військовозобов'язаного в розшук.

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Коли ухилянта оголошують в розшук

Людину дають в розшук виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ухиляння від призову щодо мобілізації.

Після того, як було оголошено розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, у якому власне людину й подали до розшуку.

Оголосити розшук і провести затримання можна лише:

за рішенням суду;

за наявності обґрунтованої підозри;

в рамках відкритого кримінального провадження.

Військкомат нікого не затримує

Адвокат зазначив, що територіальний центр комплектації (ТЦК) може звертатися до поліції для встановлення місця перебування та супроводження до ТЦК. Проте саме затримання та супроводження ухилянта здійснює поліція.

Роман Сімутін також наголосив на тому, що поліцейський повинен пред'явити ухвалу суду про затримання. За виключенням, якщо раніше ви не отримували повістку, за якою не проходили військово-лікарську комісію. Адже в такому випадку це вже кримінальна справа.