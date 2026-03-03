Нові правила мобілізації: чи підпадають під призов "обмежено придатні" до 25 років
- Чоловіки від 18 до 25 років без військового досвіду та не резервісти не підлягають обов’язковому призову під час мобілізації.
- Закон № 11379-д забороняє мобілізацію без згоди для обмежено придатних під 25 років, але не демобілізує тих, хто призваний раніше.
В Україні мобілізація чоловіків віком до 25 років без служби загалом не відбувається. Однак існують юридичні нюанси щодо тих, хто мав статус "обмежено придатний" до служби.
У більшості випадків молоді чоловіки можуть укласти контракт добровільно, але автоматичного обов’язкового призову до 25 років наразі немає. Про це у коментарі для "Актум" розповіла адвокатка Поліна Дудчак.
Мобілізація до 25 років: чи це законно?
Чоловіки від 18 до 25 років не підлягають обов’язковому призову до війська під час мобілізації, якщо вони:
- не мають служби або військового досвіду;
- не є резервістами після військової підготовки чи служби.
У разі, якщо особа вже має статус військовозобов’язаного через попереднє рішення військової медкомісії, її юридичний статус може вплинути на необхідність проходження перевірок і можливості укладання контракту.
За словами адвокатки, ті, хто має законні підстави для відстрочки (навчання, бронювання, пільги за законом), можуть підтвердити їх офіційно, що захистить від мобілізації.
Через зміни в законодавстві могла виникати ситуація, коли особа під 25 років, яка раніше мала "обмежено придатний" статус і тепер визнана придатною, могла бути визнана військовозобов’язаною. Це колись створювало юридичну "сіру зону".
Закон № 11379-д забороняє таку мобілізацію без згоди під 25 років, однак не обов’язково демобілізує тих, хто вже був призваний за старими правилами.
В Україні запровадять нові обмеження для ухилянтів
У Верховній Раді обговорюють ініціативу щодо посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, серед можливих обмежень розглядають блокування банківських рахунків і заборону на керування транспортними засобами.
Народний депутат Федір Веніславський наголосив на необхідності посилення відповідальності за невиконання конституційного обов'язку під час війни.