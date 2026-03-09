Простіше, ніж замовити піцу: у Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК
- Військовозобов'язані можуть спланувати візит до ТЦК онлайн через застосунок Резерв+.
- Запис через Резерв+ має юридичну силу та полегшує планування візитів і обслуговування у ТЦК.
Військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до ТЦК та СП онлайн. Це можна зробити через застосунок Резерв+.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Що відомо про можливість записати до ТЦК через Резерв+?
У Міноборони розповіли, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
- обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
- не стояти в чергах;
- бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
- скасувати запис або залишити відгук;
- отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас, як зазначили у міністерстві, сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
У Міністерстві оборони наголосили, що запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
Що ще нещодавно з'явилося у Резерв+?
З 2 березня в застосунку Резерв+ запровадили нову відстрочку для багатодітних батьків. Процес оформлення автоматизований, не потребує довідок чи особистих візитів, і займає від кількох хвилин до кількох годин.
З січня у застосунку Резерв+ з'явилися нові сповіщення. Користувачі можуть увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою, яке має інформативний характер і не є врученням повістки.