Водночас у певних ситуаціях ТЦК все ж може направити військовозобов’язаного на медичний огляд. Про це розповів юрист Владислав Дерій.
Чи потрібно проходити ВЛК щороку?
Юрист пояснює, що військово-лікарська комісія потрібна для визначення придатності до військової служби, а не для підтвердження підстави відстрочки.
Якщо людина має законне право на відстрочку, зокрема через навчання в аспірантурі, її зазвичай не направляють на медичний огляд. Це пов’язано з тим, що питання придатності до служби в такому випадку не є актуальним.
Водночас Владислав Дерій наголошує, що відсутність проходження ВЛК не може бути підставою для відмови у відстрочці, якщо вона підтверджена законними документами.
Законодавство України передбачає, що право на відстрочку мають аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі.
Важливою умовою є те, що навчання повинно бути наступним рівнем освіти, тобто після здобуття магістерського ступеня. У такому випадку відстрочка діє на весь період навчання.
Це правило поширюється незалежно від того, чи навчається аспірант на бюджет, чи за контрактом.
Коли ТЦК все ж може направити на медкомісію?
Попри наявність відстрочки, у деяких випадках військовозобов’язаного можуть направити на ВЛК.
Зокрема, це можливо, якщо:
- закінчився строк попереднього висновку медкомісії;
- у документах є суперечності щодо стану здоров’я;
- людина раніше була визнана обмежено придатною або тимчасово непридатною.
Також медкомісію можуть призначити після втрати підстави для відстрочки – наприклад, якщо аспірант припинив навчання або закінчив аспірантуру.
Як підтверджується відстрочка?
Сьогодні інформація про студентів і аспірантів зберігається у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Саме ці дані використовують для підтвердження статусу здобувача освіти.
Якщо інформація про навчання є в реєстрі, право на відстрочку зберігається без потреби постійно підтверджувати його в ТЦК. Таким чином, аспірантам важливо стежити, щоб дані про їхнє навчання були коректно внесені до державних реєстрів.