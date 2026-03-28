Мережу обурили плакати "Захист України – жіноча справа": що на це кажуть у Сухопутних військах
- У Сухопутних військах пояснили, що білборди з написом "Захист України – це жіноча справа" є частиною рекламної кампанії, що спрямована на жінок, які хочуть добровільно долучитись до ЗСУ.
- Начальник управління комунікацій наголосив, що служба для жінок в Україні є добровільною, а хвиля обурення може бути спровокована російською пропагандою.
У містах України з'явились білборди з написом "Захист України – це жіноча справа". Деякі українці гостро відреагували на нього, адже нібито сприйняли як заклик жінкам "готуватись до мобілізації".
На тлі обурення у мережі 24 Канал звернувся за коментарем до начальника Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрія Подіка.
Що про рекламну кампанію кажуть у ЗСУ?
Телеграм-канали 28 березня поширили відео, на якому чоловік показав білборд із рекламною кампанією від Drone Force. На ньому видно напис "Захист України – це жіноча справа", який автор відео назвав "соціальною рекламою".
Слоган рекламної кампанії / Скриншот з мережі
У Сухопутних військах наголосили, що захист держави є спільною справою усіх громадян. А білборд є лише рекламною кампанією, яка не означає, що обороняти країну мають виключно жінки.
Це рекламна кампанія для того, щоб жінки, які мають бажання добровільно долучитися до Збройних Сил, саме у безпілотні складові, адже там Drone Force, вони через рекрутинговий центр звертаються та ухвалюють рішення,
– сказав Андрій Подік.
Він підкреслив, що служба для жінок в Україні – виключно добровільна справа. А у рекламній кампанії немає акценту на те, що жінки повинні мобілізовуватися.
Також, на думку Андрія Подіка, хвиля обурення може бути пов'язана з російською пропагандою.
Я акцентую на тому, що жодних законодавчих актів чи документів у нас не відбулося щодо мобілізації жінок,
– наголосив він.
На військовий облік в Україні мають ставати лише жінки із медичною та фармацевтичною освітою. Інших змін у цьому питанні немає, резюмував начальник Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Скандал з поставленням жінок на облік
Раніше в мережі набула розголосу історія Ірини Харациді-Логінової. Вона філолог за освітою, але її поставили на військовий облік у Харкові. Вона дізналася про це коли подавала звітність у Міноборони щодо військовозобов'язаних як керівниця відділу кадрів однієї з компаній. Згодом її розшукувало ТЦК як "ухилянтку".
Після її допису в соцмережі з'ясувалося, що в подібну ситуацію потрапили нібито й інші жінки.
Тоді у Сухопутних військах визнали, що є складнощі зі зняттям Ірини з військового обліку. Водночас інші жінки зі схожими проблемами до ТЦК і Сухопутних сил не зверталися.
Зауважимо, що також у Міноборони та Харківському ТЦК визнали технічну помилку і планують зняти Ірину з військового обліку найближчим часом