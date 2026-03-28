Мережу обурили плакати "Захист України – жіноча справа": що на це кажуть у Сухопутних військах

У містах України з'явились білборди з написом "Захист України – це жіноча справа". Деякі українці гостро відреагували на нього, адже нібито сприйняли як заклик жінкам "готуватись до мобілізації".

На тлі обурення у мережі 24 Канал звернувся за коментарем до начальника Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрія Подіка.

Що про рекламну кампанію кажуть у ЗСУ?

Телеграм-канали 28 березня поширили відео, на якому чоловік показав білборд із рекламною кампанією від Drone Force. На ньому видно напис "Захист України – це жіноча справа", який автор відео назвав "соціальною рекламою".

Слоган рекламної кампанії / Скриншот з мережі

У Сухопутних військах наголосили, що захист держави є спільною справою усіх громадян. А білборд є лише рекламною кампанією, яка не означає, що обороняти країну мають виключно жінки.

Це рекламна кампанія для того, щоб жінки, які мають бажання добровільно долучитися до Збройних Сил, саме у безпілотні складові, адже там Drone Force, вони через рекрутинговий центр звертаються та ухвалюють рішення,

– сказав Андрій Подік.

Він підкреслив, що служба для жінок в Україні – виключно добровільна справа. А у рекламній кампанії немає акценту на те, що жінки повинні мобілізовуватися.

Також, на думку Андрія Подіка, хвиля обурення може бути пов'язана з російською пропагандою.

Я акцентую на тому, що жодних законодавчих актів чи документів у нас не відбулося щодо мобілізації жінок,

– наголосив він.

На військовий облік в Україні мають ставати лише жінки із медичною та фармацевтичною освітою. Інших змін у цьому питанні немає, резюмував начальник Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

