Чи можуть мобілізувати людей з непогашеною судимістю

В Україні триває загальна мобілізація. У цей час до війська можуть забирати людей, які були засуджені за ті чи інші злочини.

Непогашена судимість сама по собі не забороняє мобілізацію. Якщо людина на волі, придатна за станом здоров'я і не має законних підстав для відстрочки – її можуть мобілізувати, передає 24 Канал із посиланням на портал "Юристи".

Чи можлива мобілізація людини з непогашеною судимістю?

Громадянин звернувся до юристів із запитанням, чи можуть мобілізувати до ЗСУ людину, яка була засуджена за тяжкий злочин і має непогашену судимість.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що однозначної відповіді немає: можуть мобілізувати, але рішення залишається за територіальним центром комплектування (ТЦК).

Інший адвокат, Андрій Карпенко, додав, що важливі й інші фактори, зокрема коли вперше було засудження.

Довідка: Непогашена судимість – це стан, коли особа вже була засуджена судом і відбула покарання (або була звільнена від нього), але встановлений законом строк ще не минув, тому судимість вважається чинною. Це не означає, що людина обов'язково у в'язниці. Вона може бути на волі, але юридично все ще судима. Після визначеного законом строку без нових злочинів судимість погашається автоматично, і людина вважається несудимою.

Водночас в Україні діє заборона на комплектування підрозділів ЗСУ людьми, які обвинувачуються або мають непогашену судимість за:

злочини проти національної безпеки України;

умисне вбивство двох і більше осіб, або вбивство з особливою жорстокістю, або у поєднанні із зґвалтуванням чи сексуальним насильством, або за особливо тяжкі корупційні злочини;

зґвалтування та інші сексуальні насильства, домагання неповнолітніх;

терористичні акти, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, посягання на життя працівників правоохоронних органів або військовослужбовців.

Якщо людина займала важливу державну посаду та була засуджена за корупцію чи інші тяжкі злочини, закон забороняє її призивати до ЗСУ. Ті, у кого судимість погашена, після відбуття покарання і закінчення встановленого строку вважаються несудимими – їх можна мобілізувати.