Маємо готувати весь народ, – у Раді пояснили, чи буде мобілізація жінок

Народний депутат Веніславський пояснив, що наразі немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. Втім, після війни до спротиву потрібно буде готувати весь народ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар народного депутата Федора Веніславського в інтерв'ю "Телеграфу".

Що нардеп каже про мобілізацію жінок?

Федір Веніславський підтвердив, що на сьогодні в комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. "В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися", – зазначив він.

Водночас нардеп згадав про ситуацію, яка виникне після досягнення перемир'я. До спротиву потрібно буде підготувати весь народ.

Але нам потрібно дивитися на післявоєнну ситуацію, коли ми маємо готувати весь наш народ до спротиву. Маємо бути готові, що рано чи пізно у Росії знову може виникнути бажання напасти на Україну,

– розповідає Веніславський.

Він каже, що після укладення мирного договору з Росією Україна має думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. "Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни", – резюмував депутат.

