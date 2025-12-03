Маємо готувати весь народ, – у Раді пояснили, чи буде мобілізація жінок
- Наразі немає жодного законопроєкту про примусову мобілізацію жінок, і найближчим часом змін не очікується.
- Після війни необхідно буде готувати весь народ до національного спротиву, включаючи жінок.
Народний депутат Веніславський пояснив, що наразі немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. Втім, після війни до спротиву потрібно буде готувати весь народ.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар народного депутата Федора Веніславського в інтерв'ю "Телеграфу".
Що нардеп каже про мобілізацію жінок?
Федір Веніславський підтвердив, що на сьогодні в комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. "В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися", – зазначив він.
Водночас нардеп згадав про ситуацію, яка виникне після досягнення перемир'я. До спротиву потрібно буде підготувати весь народ.
Але нам потрібно дивитися на післявоєнну ситуацію, коли ми маємо готувати весь наш народ до спротиву. Маємо бути готові, що рано чи пізно у Росії знову може виникнути бажання напасти на Україну,
– розповідає Веніславський.
Він каже, що після укладення мирного договору з Росією Україна має думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. "Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни", – резюмував депутат.
Що відомо про інші заяви Веніславського?
Нардеп вважає, що війна в Україні може завершитися наприкінці 2025 року або в першій половині наступного року. За його словами, американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну.
Також Веніславський відреагував на відео у мережі, на яких військові затримують порушників мобілізаційного законодавства. Він зазначив, що службовці мають право оповіщати військовозобов'язаних про необхідність прибуття до ТЦК, якщо мають інформацію про уникання ними військового обліку.
Втім, органи ТЦК не уповноважені затримувати осіб за вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення.