Жінок братимуть на військовий облік за бажанням: Рада попередньо підтримала новий законопроєкт

Верховна Рада зробила перший крок до добровільного взяття жінок на військовий облік. Нардепи підтримали за основу законопроєкт, який дозволяє жінкам проходити базову військову підготовку та ставати на облік за власним бажанням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту. Документ, поданий Кабінетом міністрів, вносить зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу".

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Що передбачає законопроєкт

Відповідно до нього, жінки, які придатні до служби за станом здоров’я та віком і виявили бажання пройти базову військову підготовку, беруться на військовий облік перед початком навчання.

Після завершення базової підготовки звільнені з військової служби жінки стають на військовий облік військовозобов’язаних.

Окрім нововведень для жінок, законопроєкт змінює порядок постановки чоловіків на військовий облік. Замість періоду з січня по березень облік призовників віком 17 років проводитиметься з 1 січня до 31 липня.

Це можна буде зробити через Єдиний державний реєстр або особисто в територіальних центрах комплектування. За неявку без поважних причин передбачено притягнення до відповідальності.

Коли почнеться базова підготовка

Згідно із законом про мобілізацію, базова військова підготовка має стартувати 1 вересня 2025 року. Вона буде проводитися у військових навчальних закладах, навчальних центрах ЗСУ тощо.

Чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть підготовку обов’язково. Жінки – лише добровільно.

Що очікує на жінок із медичною освітою

Окрема норма закону передбачає обов’язковий облік для жінок із медичною або фармацевтичною освітою. У воєнний час вони можуть бути призвані на службу або залучені до оборонних робіт за добровільною згодою.

Жінки, які мають споріднені з військовими спеціальності, також можуть стати на облік за власним бажанням.