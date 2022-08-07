Які документи має мати із собою жінка, яка вперше стає на облік

Примусової мобілізації жінок не планують, втім, на військовий облік вони починають вже ставати самі. Роблять це добровільно.

Які документи треба жінці, щоб вперше стати на облік

Від 1 жовтня 2022 року в Україні запрацює процес мобілізації жінок. Кого будуть прикликати до служби у першу чергу наразі невідомо, але стати на облік вони можуть вже. Полковник Руслан Тригуб, який очолює Дарницький ТЦК у Києві, розповів, які документи потрібно для цього.

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За його словами, жінки ставати на облік приходять вже, за бажанням пишуть заяву. Тоді їх ставлять на військовий облік.

Жінки стають на військовий облік не лише з 1 жовтня. До цього перебували на обліку ті, хто мав облікову спеціальність: лікарі, медсестри, низка інших військових спеціальностей. Тож були непоодинокі випадки, коли призивали жінок,

– додав він.

Жінка, яка має на меті стати на військовий облік, має принести із собою:

паспорт

ідентифікаційний код

фотокартки 3х4

диплом про освіту

Жінка, як і чоловіки, проходить медичну комісію, тільки додається жіночий лікар. Тригуб зазначив, що усі медичні огляди, аналізи, флюорографію та кардіограму робити слід за місцем проживання. Також, якщо є вади здоров'я, то потрібно надати свої медичні документи.

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