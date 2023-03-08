У Калінінграді мобілізовані підняли бунт, відмовляючись йти у "м’ясні штурми"

Мобілізовані з Калінінграда збунтувалися і відмовляються йти у самовбивчі штурми. Вони заявили, що не хочуть бути "м'ясом".

Мобілізовані калінінградці розповідають про величезні втрати, покарання для тих, хто "провинився", і скаржаться на "донецьких". Також вони розповіли про випадки суїциду серед своїх "побратимів". Відео з їхніми скаргами з'явилось в мережі. Про це пише 24 Канал.

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На що скаржаться окупанти

У мережу злили відео, як калінінградські "мобіки" зі 1004-го полку жаліються своєму командиру. Телеграм-канал, який опублікував відеозапис, уточнив, що цьому діалогу передували численні скарги мобілізованих на командування терористичної організації "ДНР" та звернення диктатора Путіна.

Тоді до службовців 1004-го полку у військову частину так званої "ДНР" приїхав командир із Калінінграда. Вони у подробицях описали йому штурми, на яких "за тиждень гине рота". Також мобілізовані почали бідкатись, що їх відправляють на самогубні штурми, не надаючи підтримки, і поділяють армію на "своїх і чужих". Крім цього, вони розповіли, що їхніх побратимів садять у ями – це імпровізаційні в'язниці для тих, хто відмовився йти у штурм.

Під час розмови "мобіки" називають себе "м'ясом", прогнозують, що поляжуть усі у "першому, максимум другому бою", і заявляють, що "донецькі" "сидять нахабно, з усією технікою", поки росіян женуть на забій навіть без засобів зв'язку. Також "мобіки" не розуміють, "за кого та за що" мають гинути. Вони заявили, що краще сядуть у в'язницю на "5, 7, 10 років" і готові самостійно повернутися на територію Росії.

Ми, с**а, такі злі після загибелі наших товаришів, ми пішки дійдемо, на таксі поїдемо. Воюйте самі на ***! Будете катувати-е****, потім половина віку собі вкоротить. Ви хочете тут суїцидів?…Ви бачили тут калюжу крові? Людина не пішла на штурм, натиснула на спусковий гачок, бо розуміла, куди йде,

– заявляють "мобіки".

Чим закінчився бунт російських загарбників

Під час розмови росіяни відмовилися йти на штурми. Вони вимагають перевести їх у тероборону, де вони нібито й мають служити. Проте командир полку, вислухавши скарги та претензії калінінградців, дійшов висновку, що єдина причина їхнього обурення полягає в тому, що їх "недовчили" й висловив переконання, що їхня "позиція слабка".

Командир окупантів сказав, що рішення перекинути "мобіків" на окуповану частину Донецької області "ухвалено відповідно до наказу міноборони країни-агресорки. У результаті "бунт" здувся, як і будь-які протести у Росії. Замість вимог щодо виведення із зони бойових "мобіки" попросили дати їм відпочити. Цього не трапилось.

Бунт калінінградських "мобіків": дивіться відео