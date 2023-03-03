Мобілізовані, які звертались до Путіна з благаннями не кидати їх на штурм, майже всі загинули

Мобілізовані, які звертались до Путіна і просили не кидати їх на штурм, майже всі загинули після штурму на Донеччині. Про це повідомили їхні родичі.

Дружина одного з мобілізованих розповіла, що їй зателефонував чоловік та розповів, що він наразі перебуває у шпиталі, а від його полку нічого не лишилося.

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Мобілізованих послали на штурм у районі Авдіївки

"Відомо поки що лише про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі. Йому дадуть лише тиждень! Потім знову кинуть "на передок"", – розповіла дружина мобілізованого.

Іркутські чиновники поїхали на окуповані території на Донеччині, де військові скаржилися на командування. Раніше непідготовлені мобілізовані тричі просили перевести їх із штурмових підрозділів до тероборони.

Раніше повідомлялося, що іркутських мобілізованих, які тричі зверталися до президента Росії з проханням перевести їх зі штурмових підрозділів до тероборони, відправили на штурм у районі Авдіївки Донецької області.

Звернення мобілізованих з Іркутська до Путіна: дивіться відео

Що відомо про іркутських мобілізованих

На початку і наприкінці лютого мобілізовані з полку 1439 записали відео, в яких звернулися до російської влади і до Володимира Путіна.

За словами військовослужбовців, їх незаконно передали у підпорядкування командуванню угруповання "ДНР", яке сформувало з них штурмові підрозділи та відправило "на забій".

Третє звернення передали до онлайн-приймальні головної військової прокуратури дружини мобілізованих.

Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 російських окупантів.