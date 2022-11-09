Встиг за 3 дні: в Україні загинув бурят, якого призвали після "закінчення" мобілізації

Мешканцю Улан-Уде, аби отримати повістку, дістатися до України та померти знадобилося всього лише три дні. "Чмобік" претендує на абсолютний рекорд по швидкості смерті серед всіх мобілізованих росіян.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, чоловік отримав повістку 1 листопада, наступного дня після того, як Путін оголосив про "завершення мобілізації". Повіривши президенту, він пішов до військкомату "розібратися з помилкою".

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Втім, 39-річного бурята посадили в автобус та разом з іншими мобілізованими відвезли на аеродром.

Три дні діставався України, а по приїзду одразу загинув

Шлях з військкомату до фронту зайняв у "могилізованого" всього лише три дні.

Спочатку він разом із іншими окупантами летів до Бєлгорода, звідки їх вже автівками перевезли у Валуйки. Там "чмобікам" видали форму та розподілили по частинах.

Ще день вони пиячили, а наступної доби всіх залізницею перекинули на Луганщину.

Ввечері "чмобіків" посадили у КамАЗи, аби привезти до Сватового. Однак одна з вантажівок наїхала на протитанкову міну.

В Україні зі зброєю мобілізовані пробули всього лише кілька годин.

Із 50 "недосолдатів" загинуло 33. 17 отримали травми та поранення. Їх відвезли до лікарні в Луганську.

Лише у медичному закладі мобіки змогли зв‘язатися з рідними та розповісти про інцидент, а також про нелюдське ставлення з боку командирів. До цього у них не було доступу до телефонів, "аби нікому не скаржилися" та не псували настрій російському суспільству.

Про вкрай швидку загибель бурята, який помер навіть не встигнувши сповістити рідних про свою мобілізацію, розповіли луганським медикам його товариші по нещастю. Тим не менше, командування про загибель "чмобіків" повідомляти членам їх родин не поспішає. Мовляв, тіла перевозити далеко, та ще й додаткову хвилю скарг про "пустили без підготовки на забій" спровокують.

То ж чи дізнаються дружина та матір рекордсмена про те, що вони стали претендентами на нову "Ладу", невідомо. Скоріш за все, у військовій частині їм розповідатимуть стандартну історію про "із ним усе нормально, просто нема зв'язку".

У битві за Сватове ЗСУ перемелюють тисячі мобілізованих

Пораненим внаслідок наїзду на міну окупантам, насправді, сильно пощастило, бо якби вони опинилися на передовій, їх чекала б неминуча смерть. Адже натиск українських захисників на позиції загарбників на Луганщині лише посилюється, а окупанти у цей же час намагаються зупинити ЗСУ та ходять у контратаки на лінії Сватове – Кремінна.

Втім, тактика російських генералів постійно закидати захисників України "м'ясом" поки що ні до яких успіхів не призвела. При цьому кількість загиблих "чмобіків" збільшується у геометричній прогресії.