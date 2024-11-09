Уряд посилив енергорезильєнтність мобільних мереж перед важкою зимою

1 листопада 2024 року Кабінет Міністрів України додав критично важливі об'єкти операторів електронних комунікацій до переліку об'єктів, яким повинно бути забезпечене пріоритетне електропостачання протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення.

Компанія "Київстар" підтримує цю важливу ініціативу Уряду, передає 24 Канал.

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Такий крок сприятиме зростанню сталості роботи мережі в умовах потенційних відключень, наголосили в компанії "Київстар".

Водночас важливо зазначити, що в Постанові Кабміну №1260 від 01.11.2024 йдеться про ключові вузлові майданчики оператора, розміщені в обласних центрах, від яких залежить функціонування великих сегментів мережі, перелік яких додатково буде погоджено державним органом, що координує галузь зв'язку під час воєнного стану (Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій).

Компанія "Київстар", продовжує інвестиції в забезпечення енергонезалежності.

З початку 2022 року загальна сума інвестицій, спрямованих на підтримку безперебійної роботи мережі в умовах можливих відключень електроенергії, склала понад 1,9 мільярда гривень,

– зазначили в компанії "Київстар".

Компанія також активно готується до зимового сезону 2024 – 2025 та працює над посиленням стійкості зв'язку. Наразі реалізується друга фаза інвестицій, яка передбачає встановлення 113 тисяч нових акумуляторів на базових станціях та 1427 промислових генераторів.

Процес встановлення додаткового обладнання вже розпочався на технологічних майданчиках по всій території України.