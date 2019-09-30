10:04
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТИ В МОСКВІ
      Злой Одессит

      Минометчики ВСУ получили первые мобильные комплексы Барс

      22
      Минометный комплекс Барс-8ММК
      Минометный комплекс Барс-8ММК / Фото из открытых источников

      Мобильные минометные комплексы Барс-8ММК: какие преимущества украинской разработки.

      Отличная новость для тех, кто пристально следит за новинками отечественного ВПК. Ведь в состав одной из войсковых частей ВСУ была передана первая, долгожданная батарея мобильных минометов Барс-8ММК.

      Читайте также: На это уйдут годы, – Загороднюк о переходе армии на стандарты НАТО

      Напомню, что минувшей весной завершились государственные испытания бронеавтомобилей Барс-8, а, следовательно, и минометного комплекса ММК на их базе.

      Напомню, что на вооружении Барс-8ММК стоит 120-мм миномет 2Б11 (возможны и другие варианты минометного вооружения) с дальностью поражения цели до 7200 м и скорострельностью 12 выстрелов в минуту. Миномет интегрирован в детище испанской Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) – 120-мм легкую самоходную минометную систему Alakran. Боекомплект же данного комплекса составляет 60 мин.

      Отмечу, что ближайший конкурент Барс-8ММК – российский 120-мм минометный комплекс МЗ-304 "Горец" (пока даже не прошедший полного цикла испытаний), интегрированный в бронеавтомобиль "Тигр-М" (с трудом преодолевающий бордюры), уступает украинской разработке, как в скорости развертывания, так и в объеме боекомплекта (20 мин "Горца" против 60 мин "Барс-8ММК").

      На сегодняшний день данный комплекс может достаточно эффективно и быстро подавлять огневые точки и позиции потенциального противника на фронте, без нарушения "Минских соглашений", что делает эту разработку особо актуальной в рамках нынешнего формата ведения боевых действий.

      Кроме того не забываем, что подобного рода мобильные минометные комплексы могут быть широко востребованы у иностранных заказчиков, заинтересованных в усиление своих вооруженных сил высокоточным и скорострельным вооружением, практически неуязвимым для ответного огня противника.

      Актуально: Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

      blog_ava
      Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика
      сьогодні
      24326
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сьогодні , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 474
      Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ
      сьогодні , 08:20 Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 489
      Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      сьогодні , 08:01 Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      5354
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 вересня , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 1623
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      29 вересня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      3303
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук