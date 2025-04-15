Перевірки та штрафи до 3 400 гривень: Рада ухвалила закон про мобінг на робочому місці

У вівторок, 15 квітня, Верховна Рада ухвалила закон №11044 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Йдеться про скасування заборони на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Судово-юридичну газету" та народного депутата Ярослава Железняка. Рішення підтримали 245 парламентарів.

Дивіться також Неординарна ситуація: Шуфрич із СІЗО хотів подати до Ради свій законопроєкт

Що відомо про законопроєкт

За основу парламент прийняв проєкт закону ще 19 червня 2024 року. Його розробляли, зокрема, через зростання кількості звернень до Державної служби з питань праці щодо вчинення мобінгу.

Мобінг – це порушення прав людини у трудових відносинах, яке проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності. На робочому місці від нього потерпають чоловіки й жінки, досвідчені професіонали та молоді працівники,

– пояснює авторка законопроєкту, нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

До слова, 23 грудня 2022 року набув сили закон про внесення змін до КУпАП, за яким цькування працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1 700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, а також накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від 1 700 до 3 400 гривень, або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський підписав закон №12089, який змінює Цивільний кодекс України й посилює права добросовісних набувачів землі.