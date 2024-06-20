Пошкодження могил українських Героїв у Києві: прокуратура сказала, хто це зробив

На Аскольдовій могилі у Києві 20 червня невідома жінка вчинила наругу над могилами українських полеглих героїв. Мовиться про "Да Вінчі", "Джуса" та Павла Петриченка.

Наразі прокуратура розпочала розслідування стосовно цієї справи. Наразі жінку шукають правоохоронці.

До теми Сьогодні вночі невідомі понівечили могили "Да Вінчі", "Джуса", Петриченка

Прокуратура відкрила справу через наругу над могилами Героїв

У Київській міській прокуратурі повідомили, що 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України,

– зазначили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що наразі здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки.

Прокуратура розпочала слідство через наругу над могилами полеглих Героїв / Фото Київської міської прокуратури

"Розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", – підкреслили прокурори.

Наразі досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції міста Києва.

У поліції додали деталі стосовно розслідування

У поліції Києва також додали, що інформація про подію надійшла до столичної поліції сьогодні від охоронця парку "Аскольдова могила". За даними чоловіка, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти.



Поліція шукає жінку, яка вчинила наругу над могилами героїв / Фото Нацполіції

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України – наруга над могилою,

– зазначили поліцейські.

Наразі правоохоронці шукають порушницю.



Невідома вчинила наругу над могилами "Да Вінчі", "Джуса" і Петриченка / Фото Нацполіції

Раніше про інцидент з наругою над могилами "Да Вінчі", "Джуса" і Павла Петриченка повідомила парамедикиня та військовослужбовиця спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. Дівчина зазначала, що уже звернулася до правоохоронних органів із проханням звернути увагу на цей інцидент та забезпечити на Аскольдовій могилі охорону.