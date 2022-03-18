Могла б бути зброя проти українців: у Запоріжжі волонтери знайшли "подарунок" ЗСУ
18 березня 2022 , 22:57Читать новость на русском
Джерело:фейсбук голови Запорізької ОДА
У Запоріжжі волонтери знайшли два вагони з листовим металом та передали це на потреби ЗСУ.
Ця знахідка належала якомусь російському власнику, ім'я якого не було назване.
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За словами очільника Запорізької ОДА Олександра Старуха, цей метал планували використати для створення "штук, які б стріляли в захисників України".
Так от, метал затримано і вилучено задля потреб оборони України!
– додав глава Запорізької ОДА.
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