Могла б бути зброя проти українців: у Запоріжжі волонтери знайшли "подарунок" ЗСУ

18 березня 2022 , 22:57
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Джерело:

фейсбук голови Запорізької ОДА

У Запоріжжі волонтери знайшли два вагони з листовим металом та передали це на потреби ЗСУ.

Ця знахідка належала якомусь російському власнику, ім'я якого не було назване.

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Два вагони хороших новин

За словами очільника Запорізької ОДА Олександра Старуха, цей метал планували використати для створення "штук, які б стріляли в захисників України".

Так от, метал затримано і вилучено задля потреб оборони України!
– додав глава Запорізької ОДА.

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Автор: Віта Свірневська