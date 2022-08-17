Могли не почути тривогу: серед жителів знищеного будинку на Салтівці були люди із вадами слуху
Джерело:Наталя Попова
росіяни вдарили по гуртожитку в Салтівці, в якому перебували люди з вадами слуху. Тобто вони могли не почути тривоги.
Люди, ймовірно, навіть не можуть озватись до рятувальників з-під завалів. Відповідну інформацію повідомила радниця глави Харківської ОВА Наталія Попова.
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В атакованому гуртожитку жили люди з вадами слуху
росіяни, ви горітимете в пеклі! Бити по житловому будинку це пи***ець. Але серед постраждалих були люди з вадами слуху,
– написала Попова.
Вона додала, що попередньо люди з інвалідністю були серед тих, кому надали допомогу на місці. Станом на 23 годину 17 серпня чекали інформацію з лікарень.
"Вони навіть не могли почути тривогу… Вони ж не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам", – описала жах трагедії радниця глави ОВА.
Що відомо про ракетну атаку по Салтівці
- Мер Харкова Ігор Терехов ввечері 17 серпня заявив, що росіяни атакували Салтівку. Згодом повідомив, що у місті спалахнула сильна пожежа у житловому будинку.
- Вже орієнтовно о 22:17 17 серпня мер повідомив, що загинули 6 людей, ще 13 – постраждали.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна цієї атаки росіянам не пробачить та обов'язково помститься.
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