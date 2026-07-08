Рішення МОК – не обов'язкове для всіх

Чи означає це, що федерації автоматично повертають росіян під їхнім прапором на чемпіонати? Пише Вадим Денисенко.

Рішення МОК саме по собі не є автоматично обов'язковим для всіх міжнародних спортивних федерацій. Деякі федерації можуть одразу змінити свої правила і дозволити повернення російських спортсменів або команд. Інші – можуть залишити чинні обмеження. Окремі федерації можуть винести питання на голосування своєї ради чи конгресу, якщо цього вимагає їхній статут.

Що буде далі? Перш за все різко посилиться тиск росіян у федераціях, і низка з них проголосує за повернення Росії.

Але головна битва буде на Генасамблеї МОК, і її дата наразі невідома. Наступна Олімпіада відбудеться за 2 роки в США і тут дуже важливу роль відіграватиме Дональд Трамп. Олімпіада відбудеться за чотири місяці до наступних президентських виборів, а тому буде використовуватися і в міжнародній політиці республіканців, і у передвиборчій кампанії.

Ми прекрасно розуміємо, що Росія акумулює всі можливі ресурси (від грошей до шантажу), щоб повернутися.

На жаль, українське лобі в МОК є над слабким. Представники від України Бубка та Борзов – явно не вища ліга лобізму. А щодо Бубки взагалі є більше питань ніж відповідей. Але також треба пам'ятати: Україна не делегує цих людей і формально не може їх відкликати.

Як на мене, одним з головних завдань нашого Міністерства закордонних справ має стати саме питання неповернення Росії на Олімпіаду.