Чи випаде мокрий сніг і дощ в Україні: як зміниться погода найближчими днями
- Найближчими днями в Україні буде суха погода, хоча можливі дощі та мокрий сніг у деяких регіонах.
- Температура вночі буде від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень від 8 до 14 градусів тепла.
Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода, проте подекуди можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Морози ще утримаються у нічні години, також фахівці попереджають про шквали вітру.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Як зміниться погода незабаром?
За даними синоптиків, з 22 по 24 березня погода ще залишатиметься без опадів, але у південних областях місцями можливі незначні дощі, а вночі 22 березня у Карпатах може випасти незначний мокрий сніг.
Прогноз погоди на 23 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Вітер здебільшого рухатиметься північно-східним напрямком зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду, проте в Криму та Приазов'ї у неділю у денні години можливі пориви зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температурні показники у ці дні значно не зміниться. У нічний час вони становитимуть від 4 градусів тепла та знижуватимуться до 3 градусів морозу. Протягом дня прогнозують коливання від 8 до 14 градусів тепла.
Погода на 24 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Чи буде погіршення погоди?
Загалом сильних опадів впродовж третьої декади березня очікувати не варто, вони залишатимуться в межах норми. Попри це, за його словами, подекуди можливі незначні дощі, місцями вони можуть бути помірними.
Утім, хоч початок березня був з високими, у порівнянні з кліматичною нормою, температурами та дефіцитом опадів, але наприкінці місяця така ситуація може трохи змінитися. Ймовірно, невдовзі дощів побільшає.
Раніше зазначали, що тепло стало в Україні дещо стриманим, ще цього тижня відбулося короткочасне похолодання та незначні опади у деяких регіонах. Але з наступного тижня такі умови можуть змінитися.