Молдовські депутати відмовилися спостерігати за виборами до російської Держдуми

Депутати парламенту Молдови відмовилися спостерігати за виборами до російської Держдуми, які пройдуть з 17 по 19 вересня 2021 року. Причиною такого рішення назвали велику кількість роботи.

Парламент Молдови ще 20 серпня відмовився від ролі спостерігача на російських виборах. Однак цій справі дав розголосу експрезидент країни Ігор Додон, який відомий своєю відвертою прокремлівською позицією.

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Додон звинувачує Санду

Колишній лідер Молдови написав, що не розуміє причини такого вчинку депутатів на чолі зі спікером парламенту Ігорем Гросу.

Незрозуміло, про яку "завантаженість" йде мова і чому на поїздку до Румунії на початку вересня у керівництва парламенту знайшовся час поїхати в широкому складі на чолі зі спікером Гросу,

– заявив Додон.

Проросійський політик підозрює, що президентка Майя Санду і її оточення навмисно таким чином підриває стосунки між Молдовою та Росією.

Окрім того, Додон згадав про "дружні" стосунки країн за його президентства та закликав молдовський парламент переглянути своє рішення.

На вибори в Росію відмовилися відправляти також в ОБСЄ, оскільки Кремль відмовився продовжувати мандат організації на Донбасі. Окрім того, Україна та ще низка країн не визнаватимуть ці вибори законними, оскільки голосування буде проходити в окупованому Криму. Також право на голос можуть дати мешканцям ОРДЛО.

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Текст публікації Додона

На правах керівника групи дружби Парламенту Молдови з Федеральними зборами Росії висловлюю щире співчуття у зв'язку з тим, що парламент нового скликання під керівництвом Ігоря Гросу, соратника Майї Санду, відмовився направляти спостерігачів на вибори в Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації, які пройдуть 17-19 вересня цього року.

Запрошення було відправлено по лінії Міжпарламентської Асамблеї країн-членів СНД ще 11 серпня, але вже 20-го серпня секретаріат законодавчого органу Молдови за дорученням Гросу заявив про відмову "у зв'язку із завантаженістю робочого порядку".

Незрозуміло, про яку "завантаженість" йде мова і чому на поїздку до Румунії на початку вересня у керівництва Парламенту знайшовся час поїхати в широкому складі на чолі зі спікером Гросу.

Вважаю наведений "аргумент" надуманим і вважаю, що нова влада в особі партії Майї Санду і її представників в Парламенті навмисно торпедує двосторонні відносини з нашим стратегічним партнером – Російською Федерацією.

Слід нагадати, що всі попередні роки Молдова незмінно відправляла спостерігачів на президентські і парламентські вибори в Росії, і аналогічним чином надходили російські колеги, що відповідало нашим інтересам і відповідало конструктивного духу багатогранної двосторонньої молдовсько-російського порядку.

Крім того, 19 листопада виповниться 20 років з дня підписання Договору про дружбу і співробітництво між Україною, Росією і Молдовою, і нинішній демарш спікера Парламенту Молдови повністю суперечить цьому найважливішому в двосторонніх відносинах з документом.

Закликаю керівництво Парламенту Молдови змінити своє рішення і делегувати депутатів, тим більше що молдавська сторона не несе ніяких фінансових витрат – їх повністю покриває приймаюча сторона. Крім того, настійно закликаю нову владу надалі враховувати важливість стратегічного партнерства з Росією, від якого виграє в першу чергу народ Молдови.