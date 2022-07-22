Молдова не пустила російських військових до Придністров'я: чи приведе це до ескалації

Молдова відмовилася пропускати російських військових на територію Придністров'я. Влада заявила, що вимагає повного виведення російського контингенту, а не ротацій. Чи може це призвести до ескалації – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой. Він вважає, що заяви росії щодо Молдови закінчаться лише "струсом повітря".

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На його думку, ескалація росії проти Молдови може наступити лише в тому випадку, якщо росія окупує Україну.

Тоді це буде ескалація. А поки Україна та український народ героїчно відбиває російську агресію, ні про яку ескалацію мова йти не може,

– заявив Нантой.

Він розповів, що всі заяви з Тирасполя (столиці самопроголошеного невизнаного Придністров’я) роблять у залежності від кон'юнктури.

"Так, якщо в Тираспіль приїжджає посол США, вони говорять приємні для нього речі про те, що їм потрібен мир та гарантії. А коли їх викликають в москву, як придворних, вони кажуть навпаки – що хочуть інтеграцію в росію, що Молдова нібито відходить до Румунії тощо", – зазначив депутат.

За його словами, до цього не треба ставитися занадто серйозно та зберігати багато українських військ біля Придністровського регіону.

Це лише елемент політичного спектаклю, який розігрує кремль, щоб прикрити стратегічну поразку в Україні. Я сподіваюся, що прийде час, коли ця поразка стане явною і для росіян, коли дні цього режиму будуть пораховані,

– підсумував Нантой.

Нантой про ситуацію з російськими військовими, яких Молдова не пустила до Придністров'я:



Молдова не пустила російських військових до Придністров'я