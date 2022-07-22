Об этом 24 каналу рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой. Он считает, что заявления россии по Молдове закончатся лишь "встряской воздуха".

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По его мнению, эскалация россии против Молдовы может наступить только в том случае, если россия оккупирует Украину.

Тогда это будет эскалация. А пока Украина и украинский народ героически отражает российскую агрессию, ни о какой эскалации речь идти не может.

– заявил Нантой.

Он рассказал, что все заявления из Тирасполя (столицы самопровозглашенного непризнанного Приднестровья) делают в зависимости от конъюнктуры.

"Так, если в Тирасполь приезжает посол США, они говорят приятные для него вещи о том, что им нужен мир и гарантии. А когда их вызывают в москву, как придворных, они говорят наоборот – что хотят интеграцию в россию, что Молдова якобы отходит к Румынии", – отметил депутат.

По его словам, к этому не нужно относиться слишком серьезно и сохранять многие украинские войска возле Приднестровского региона.

Это лишь элемент политического спектакля, который разыгрывает кремль, чтобы прикрыть стратегическое поражение в Украине. Я надеюсь, что придет время, когда это поражение станет явным и для россиян, когда дни этого режима будут сочтены,

– подытожил Нантой.

Нантой о ситуации с российскими военными, которых Молдова не пустила в Приднестровье:



Молдова не пустила российских военных в Приднестровье