Об этом 24 каналу рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой. Он считает, что заявления россии по Молдове закончатся лишь "встряской воздуха".
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По его мнению, эскалация россии против Молдовы может наступить только в том случае, если россия оккупирует Украину.
Тогда это будет эскалация. А пока Украина и украинский народ героически отражает российскую агрессию, ни о какой эскалации речь идти не может.
– заявил Нантой.
Он рассказал, что все заявления из Тирасполя (столицы самопровозглашенного непризнанного Приднестровья) делают в зависимости от конъюнктуры.
"Так, если в Тирасполь приезжает посол США, они говорят приятные для него вещи о том, что им нужен мир и гарантии. А когда их вызывают в москву, как придворных, они говорят наоборот – что хотят интеграцию в россию, что Молдова якобы отходит к Румынии", – отметил депутат.
По его словам, к этому не нужно относиться слишком серьезно и сохранять многие украинские войска возле Приднестровского региона.
Это лишь элемент политического спектакля, который разыгрывает кремль, чтобы прикрыть стратегическое поражение в Украине. Я надеюсь, что придет время, когда это поражение станет явным и для россиян, когда дни этого режима будут сочтены,
– подытожил Нантой.
Нантой о ситуации с российскими военными, которых Молдова не пустила в Приднестровье:
Молдова не пустила российских военных в Приднестровье
- Глава МИД Молдовы Дэниэль Воде заявил, что они официально отказались пропускать российских военных на территорию Приднестровья.
- Молдова отмечает, что базирование ОГРО в Приднестровье является незаконным. Поэтому требует полного вывода группы из своей признанной международным правом территории.
- В российском МИДе "выказали обеспокоенность" случаями задержания российских офицеров. Мол, это недопустимые действия, потому что их военные "направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента".
- Отметим, что оперативная группа российских войск (ОГРО) создана из остатков сил, активно участвовавших в Приднестровском конфликте в начале девяностых.
- Согласно открытым источникам, ОГРВ – это 2 мотострелковых батальона, а также подразделение управления. В общей сложности численность служащих колеблется от 1500 до 1700 человек. Подавляющее большинство состава этой группировки являются местными жителями, обладающими российским гражданством.