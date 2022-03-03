Молдова офіційно подала заявку на вступ до ЄС: промовисте відео
3 березня 2022 , 18:27Читать новость на русском
Джерело:Маяй Санду
Слідом за Україною та Грузією заявку на приєднання до Європейського Союзу подала й Молдова, яка теж постраждала від російської агресії.
Відповідний документ у четвер, 3 березня, підписала президентка Молдови Майя Санду. Політикиня перемогла на виборах у листопаді 2020 року.
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Молдова подала заявку на вступ до ЄС
У коментарях до відео люди активно вітають це рішення влади Молдови.
Підписання заявки на вступ Республіки Молдова до ЄС: дивіться відео